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"الأرصاد": 5 مدن سجلت درجات حرارة تحت "الصفر"

المركز الوطني: استمرار انخفاضها على مناطق المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أنها وصلت في خمس مدنٍ إلى ما دون "الصفر".

وقال المركز: طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-٢)، وبعد ذلك تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-١).

وأضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1؛ بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.

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"الأرصاد": 5 مدن سجلت درجات حرارة تحت "الصفر"
سبق

أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أنها وصلت في خمس مدنٍ إلى ما دون "الصفر".

وقال المركز: طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-٢)، وبعد ذلك تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-١).

وأضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1؛ بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
02:46 PM

"الأرصاد": 5 مدن سجلت درجات حرارة تحت "الصفر"

المركز الوطني: استمرار انخفاضها على مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أنها وصلت في خمس مدنٍ إلى ما دون "الصفر".

وقال المركز: طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-٢)، وبعد ذلك تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-١).

وأضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1؛ بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

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