"الأرصاد": 5 مدن سجلت درجات حرارة تحت "الصفر"
المركز الوطني: استمرار انخفاضها على مناطق المملكة
أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أنها وصلت في خمس مدنٍ إلى ما دون "الصفر".
وقال المركز: طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-٢)، وبعد ذلك تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-١).
وأضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1؛ بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.
"الأرصاد": 5 مدن سجلت درجات حرارة تحت "الصفر"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-22
أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أنها وصلت في خمس مدنٍ إلى ما دون "الصفر".
وقال المركز: طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-٢)، وبعد ذلك تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-١).
وأضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1؛ بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
02:46 PM
"الأرصاد": 5 مدن سجلت درجات حرارة تحت "الصفر"
المركز الوطني: استمرار انخفاضها على مناطق المملكة
أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أنها وصلت في خمس مدنٍ إلى ما دون "الصفر".
وقال المركز: طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-٢)، وبعد ذلك تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-١).
وأضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1؛ بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.