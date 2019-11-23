مكتب تعليم بمكة لقادة المدارس: احترموا ساعات اليوم الدراسي

بعد إلغاء مدير مدرسة بالرياض حصة غد لمشاهدة مباراة الهلال

وجّه أحد مكاتب التعليم بتعليم منطقة مكة المكرمة تعميماً عبر رسالة جماعية من تطبيق "واتساب" إلى قادة المدراس، بعدم تعليق الدراسة ليوم أو جزء من اليوم الدراسي، مشدداً على ضرورة احترام ساعات اليوم الدراسي، وأن الصلاحية تقتصر على مدير التعليم إلا في الحالات التي تشكّل خطراً على الطلاب.

جاء ذلك بعد أن قام مدير مدرسة بمدينة الرياض بإلغاء حصة يوم الأحد القادم، حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا.

وحصلت "سبق" على نسخة من الرسالة المرسلة من أحد مكاتب الإشراف بـ"تعليم مكة".

وجاء في نص الرسالة: "القادة الكرام مهم جداً.. يمثل اليوم الدراسي أهمية كبيرة في انتظام العملية التعليمية، واستقرار الدراسة، واستثمار الوقت المخصص لذلك، وهو بكل تأكيد حق للطالب لا يجب التهاون به، كما أنه في الوقت نفسه يرسخ في نفوس الطلاب الجدية واحترام ساعات اليوم الدراسي وقيمة الوقت، وبالتالي المدرسة لا تملك الصلاحية أو الحق في اتخاذ أي خطوة من شأنها خروج الطلاب أو تعليق الدراسة ليوم أو جزء من اليوم الدراسي، وأن الصلاحية تقتصر على مدير التعليم إلا في الحالات التي تشكل خطراً على الطلاب -لا قدر الله- لذا آمل التكرم بالاطلاع ومراعاة ذلك مستقبلاً".