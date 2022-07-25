"هلال جدة" يكثّف استعداداته لموسم حج 1440 .. خطة وخدمات

عبر المنافذ الجوية والبحرية .. فرق طبية غطت جميع الطرق السريعة

كثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لعام 1440هـ، من خلال خطة شاملة تضمنت تقديم الخدمات الطبية لجميع حجاج بيت الله الحرام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بجدة، عبدالله بن أحمد أبوزيد؛ لـ"سبق"، إن إدارته أنهت استعداداتها لاستقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية للمحافظة.

وأضاف: إن الاستعدادات حول تكثيف الفرق الإسعافية والطبية، وتوزيعها لتغطية جميع الطرق السريعة بالمحافظة، ورفع جاهزية الخدمات المساندة من تموين طبي ودعم لوجستي، لما سينتج عن ذلك من زيادة متوقعة في أعداد الحجاج لمحافظة جدة؛ بوابة الحرمين الشريفين، من داخل المملكة وخارجها.

وتابع: في حال حدوث أيّ طارئ إسعافي -لا سمح الله- الاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي (997)؛ متمنياً السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.