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"العساكر": لقاءات "بندر بن سلطان" جسدت بشفافية جهود قادة المملكة لصالح فلسطين

قال إن الاطلاع على صفحات التاريخ تستلزم الشكر لرجل السياسة على هذه الإضاءات

أكد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد أن الاطلاع على صفحات من التاريخ وجهود قادة المملكة العربية السعودية منذ الأزل تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية تستلزم منا شكر رجل السياسة والدبلوماسية الأمير بندر بن سلطان على هذه الإضاءات.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر سلسلة من التغريدات للعساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر علق خلالها على اللقاءات الثلاثة التي عرضتها قناة العربية لحديث الأمير بندر بن سلطان عن جهود المملكة وقادتها عبر مر التاريخ لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وقال في تغريدة ثانية إن الجزء الثاني من لقائه عبر قناة العربية، يقلب صفحات تاريخ القضية الفلسطينية ومواقف قيادة المملكة المشرّفة والتي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، منوهًا بحديث الأمير ‫بندر بن سلطان الموجه للمواطن والمواطنة السعودية: بدولتكم ترفع الرأس، ومواقفها مشرفة".

ونوه "العساكر" بحديث الأمير بندر بن سلطان وتأكيده أنه لم يخرج مسؤول سعودي يتحدث عما كانت تفعله القيادات الفلسطينية لأن السعودية هدفها خدمة الشعب الفلسطيني لأن قضيته عادلة”.

وأضاف العساكر بتغريدة أخرى، أن الأمير ‫بندر بن سلطان تحدث عن نهج قادة البلاد منذ المؤسس وحتى عهد سيدي ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، لافتًا إلى أن المواطن السعودي هو الأولوية في كل أمر.

وحظيت تغريدات بدر العساكر التي علق فيها على اللقاءات الثلاثة للأمير بندر بن سلطان بتفاعل رواد التواصل الاجتماعي، كما توجه بعددٍ من المقاطع التي حملت رسائل مميزة وغير مسبوقة قدمها السياسي المحنك للمواطن والمواطنة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العساكر": لقاءات "بندر بن سلطان" جسدت بشفافية جهود قادة المملكة لصالح فلسطين
سبق

أكد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد أن الاطلاع على صفحات من التاريخ وجهود قادة المملكة العربية السعودية منذ الأزل تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية تستلزم منا شكر رجل السياسة والدبلوماسية الأمير بندر بن سلطان على هذه الإضاءات.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر سلسلة من التغريدات للعساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر علق خلالها على اللقاءات الثلاثة التي عرضتها قناة العربية لحديث الأمير بندر بن سلطان عن جهود المملكة وقادتها عبر مر التاريخ لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وقال في تغريدة ثانية إن الجزء الثاني من لقائه عبر قناة العربية، يقلب صفحات تاريخ القضية الفلسطينية ومواقف قيادة المملكة المشرّفة والتي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، منوهًا بحديث الأمير ‫بندر بن سلطان الموجه للمواطن والمواطنة السعودية: بدولتكم ترفع الرأس، ومواقفها مشرفة".

ونوه "العساكر" بحديث الأمير بندر بن سلطان وتأكيده أنه لم يخرج مسؤول سعودي يتحدث عما كانت تفعله القيادات الفلسطينية لأن السعودية هدفها خدمة الشعب الفلسطيني لأن قضيته عادلة”.

وأضاف العساكر بتغريدة أخرى، أن الأمير ‫بندر بن سلطان تحدث عن نهج قادة البلاد منذ المؤسس وحتى عهد سيدي ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، لافتًا إلى أن المواطن السعودي هو الأولوية في كل أمر.

وحظيت تغريدات بدر العساكر التي علق فيها على اللقاءات الثلاثة للأمير بندر بن سلطان بتفاعل رواد التواصل الاجتماعي، كما توجه بعددٍ من المقاطع التي حملت رسائل مميزة وغير مسبوقة قدمها السياسي المحنك للمواطن والمواطنة السعودية.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
12:25 AM

"العساكر": لقاءات "بندر بن سلطان" جسدت بشفافية جهود قادة المملكة لصالح فلسطين

قال إن الاطلاع على صفحات التاريخ تستلزم الشكر لرجل السياسة على هذه الإضاءات

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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أكد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد أن الاطلاع على صفحات من التاريخ وجهود قادة المملكة العربية السعودية منذ الأزل تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية تستلزم منا شكر رجل السياسة والدبلوماسية الأمير بندر بن سلطان على هذه الإضاءات.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر سلسلة من التغريدات للعساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر علق خلالها على اللقاءات الثلاثة التي عرضتها قناة العربية لحديث الأمير بندر بن سلطان عن جهود المملكة وقادتها عبر مر التاريخ لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وقال في تغريدة ثانية إن الجزء الثاني من لقائه عبر قناة العربية، يقلب صفحات تاريخ القضية الفلسطينية ومواقف قيادة المملكة المشرّفة والتي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، منوهًا بحديث الأمير ‫بندر بن سلطان الموجه للمواطن والمواطنة السعودية: بدولتكم ترفع الرأس، ومواقفها مشرفة".

ونوه "العساكر" بحديث الأمير بندر بن سلطان وتأكيده أنه لم يخرج مسؤول سعودي يتحدث عما كانت تفعله القيادات الفلسطينية لأن السعودية هدفها خدمة الشعب الفلسطيني لأن قضيته عادلة”.

وأضاف العساكر بتغريدة أخرى، أن الأمير ‫بندر بن سلطان تحدث عن نهج قادة البلاد منذ المؤسس وحتى عهد سيدي ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، لافتًا إلى أن المواطن السعودي هو الأولوية في كل أمر.

وحظيت تغريدات بدر العساكر التي علق فيها على اللقاءات الثلاثة للأمير بندر بن سلطان بتفاعل رواد التواصل الاجتماعي، كما توجه بعددٍ من المقاطع التي حملت رسائل مميزة وغير مسبوقة قدمها السياسي المحنك للمواطن والمواطنة السعودية.

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