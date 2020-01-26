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"حوكمة المنشآت".. برنامج مجاني لتدريب ألف شاب وفتاة بـ"غرفة الرياض"

لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل وتلبية احتياجات القطاع الخاص

تعتزم "غرفة الرياض" -ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل- إطلاق برنامج تأهيلي مجاني تحت مسمى "حوكمة المنشآت" لتأهيل (1000) شاب وفتاة من الباحثين عن العمل في مجال حوكمة المنشآت، خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2020م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

وتأتي هذه المبادرة ضِمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال حوكمة المنشآت.

وقال الشثري: إن محاور البرنامج تتضمن عددًا من الموضوعات هي التعريف مفهوم الحوكمة وماهيتها، ومبادئ الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة، والبنوك وشركات التأمين، والشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، وأنواع ملكية الأعمال، والتحديات والفرص التي تواجه الشركات المساهمة، إضافة إلى تعريف آلية الفصل بين الملكية الإدارة، والرقابة الداخلية والخارجية على الشركات، ومحور حول الشركات المساهمة والحوكمة ومكونات هذه الشركات، وحوكمة مجلس الإدارة، وحماية حقوق المساهمين.

وأضاف أن الغرفة، ستُواصل تبنّي المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي؛ بما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030).

ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط : http://bit.ly/2GbJj0c

غرفة الرياض حوكمة المنشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حوكمة المنشآت".. برنامج مجاني لتدريب ألف شاب وفتاة بـ"غرفة الرياض"
سبق

تعتزم "غرفة الرياض" -ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل- إطلاق برنامج تأهيلي مجاني تحت مسمى "حوكمة المنشآت" لتأهيل (1000) شاب وفتاة من الباحثين عن العمل في مجال حوكمة المنشآت، خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2020م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

وتأتي هذه المبادرة ضِمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال حوكمة المنشآت.

وقال الشثري: إن محاور البرنامج تتضمن عددًا من الموضوعات هي التعريف مفهوم الحوكمة وماهيتها، ومبادئ الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة، والبنوك وشركات التأمين، والشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، وأنواع ملكية الأعمال، والتحديات والفرص التي تواجه الشركات المساهمة، إضافة إلى تعريف آلية الفصل بين الملكية الإدارة، والرقابة الداخلية والخارجية على الشركات، ومحور حول الشركات المساهمة والحوكمة ومكونات هذه الشركات، وحوكمة مجلس الإدارة، وحماية حقوق المساهمين.

وأضاف أن الغرفة، ستُواصل تبنّي المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي؛ بما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030).

ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط : http://bit.ly/2GbJj0c

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
02:01 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
02:58 PM

"حوكمة المنشآت".. برنامج مجاني لتدريب ألف شاب وفتاة بـ"غرفة الرياض"

لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل وتلبية احتياجات القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم "غرفة الرياض" -ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل- إطلاق برنامج تأهيلي مجاني تحت مسمى "حوكمة المنشآت" لتأهيل (1000) شاب وفتاة من الباحثين عن العمل في مجال حوكمة المنشآت، خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2020م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

وتأتي هذه المبادرة ضِمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال حوكمة المنشآت.

وقال الشثري: إن محاور البرنامج تتضمن عددًا من الموضوعات هي التعريف مفهوم الحوكمة وماهيتها، ومبادئ الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة، والبنوك وشركات التأمين، والشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، وأنواع ملكية الأعمال، والتحديات والفرص التي تواجه الشركات المساهمة، إضافة إلى تعريف آلية الفصل بين الملكية الإدارة، والرقابة الداخلية والخارجية على الشركات، ومحور حول الشركات المساهمة والحوكمة ومكونات هذه الشركات، وحوكمة مجلس الإدارة، وحماية حقوق المساهمين.

وأضاف أن الغرفة، ستُواصل تبنّي المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي؛ بما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030).

ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط : http://bit.ly/2GbJj0c

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