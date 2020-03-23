وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.

أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

موزمبيق تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في البلاد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-23 أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 01:10 AM

اخر تعديل 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 02:32 AM

موزمبيق تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في البلاد تعد الدولة الثالثة الناطقة بالفرنسية في إفريقيا يصيبها الفيروس





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أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.