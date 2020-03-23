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موزمبيق تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في البلاد

تعد الدولة الثالثة الناطقة بالفرنسية في إفريقيا يصيبها الفيروس

أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.

موزمبيق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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موزمبيق تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في البلاد
سبق

أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:10 AM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:32 AM

موزمبيق تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في البلاد

تعد الدولة الثالثة الناطقة بالفرنسية في إفريقيا يصيبها الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.

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