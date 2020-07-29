بالأرقام.. آخر تطورات "الجائحة" في ماليزيا والهند وألمانيا

معهد روبرت كوخ: إجمالي الوفيات بالبلاد 9.128 حالة وفاة

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الماليزية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.943 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 124 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 48.513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و768 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.531.669 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.193 حالة وفاة.

وفي ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 684 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 206.926 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.128 حالة وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 191.300 حالة.