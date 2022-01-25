"وافي" يضبط 303 منشآت مخالفة خلال 2021

نفذ 823 جولة رقابية في عدد من المشاريع العقارية

نفّذت فرق الضبط والرقابة التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" 823 جولة رقابية خلال العام الماضي 2021، وذلك في عدد من المشاريع العقارية للوحدات تحت الإنشاء في مدن ومناطق المملكة.

جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج لحفظ وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة في السوق، ورفع مستوى الشفافية، وزيادة المعروض السكني بالجودة العالية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح "وافي"، في بيان صحفي، أن الجولات شهدت مخالفة 303 منشآت عقارية لممارسة أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص، إذ شملت المخالفات بيع الوحدات وحجزها وتوقيع العقود مع المشترين وتسلّم مبالغ حجز ودفعات مالية لمشاريع تحت الإنشاء.

وأكد البرنامج استمراره في متابعة تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة والتحقّق من التزام المطوّرين بالمواصفات والاشتراطات الفنيّة والهندسية المعتمدة بما يضمن تسليم الوحدات للمستفيدين بالمعايير المنصوص عليها، مشدّداً على اتخاذ الإجراءات النظامية في حال رصد أي ملاحظات في التقارير أو وجود شكاوى ولم تتم معالجتها في وقت قصير.

ونوه البرنامج بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الإشرافي لحفظ حقوق جميع الأطراف، ولمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملاحظات في المشاريع السكنية تحت الإنشاء بحسب الإجراءات والأنظمة المتّبعة عبر فريق فنّي مختص يقوم بالتحقق من الملاحظات والشكاوى الواردة والعمل على حصرها، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقوق الأسر السعودية.

يذكر أن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء تحظى بإشراف مباشر من قبل برنامج "وافي" لمشاريع القطاع الخاص والمشاريع التي يستعرضها موقع وتطبيق برنامج "سكني" البالغ عددها 112 مشروعاً توفّر ما يزيد عن 148 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من سلامة الوحدة السكنية وضمان تنفيذها بما يتوافق مع الاشتراطات وبما يرضي مستفيدي البرنامج، عبر متابعة المراحل المختلفة لنسب إنجاز البناء والتطوير في المشاريع.