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بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة منتصف العام للطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية.. وتستمر أسبوعَيْن‎

تُستأنف الدراسة يوم 24 جمادى الأولى وتستمر حتى 14 رمضان القادم

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس، وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1440 / 1441 هـ.

وتفصيلاً، تعود الدراسة مجددًا بعد أسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، على أن تُستأنف يوم 24 جمادى الأولى، وتستمر حتى 14 رمضان القادم.

وستكون بداية إجازة نهاية العام للطلاب بنهاية دوام الخميس 19 / 10 / 1441 هـ، الموافق 6 / 11 / 2020 م، وتكون معها أيضًا بداية إجازة المعلمين والإداريين ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

وتبدأ إجازة المعلمين والإداريين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الاثنين 1/ 11 / 1441 هـ، الموافق 22 / 6 / 2020 م، فيما تكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12/ 1441، الموافق 16 / 8 / 2020 م، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442 هـ، الموافق 23 / 8 / 2020م.

ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد يوم الأحد 11 / 01 / 1442 هـ، الموافق 30 / 8 / 2020 م.

وزارة التعليم إجازة منتصف العام الدراسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة منتصف العام للطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية.. وتستمر أسبوعَيْن‎
سبق

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس، وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1440 / 1441 هـ.

وتفصيلاً، تعود الدراسة مجددًا بعد أسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، على أن تُستأنف يوم 24 جمادى الأولى، وتستمر حتى 14 رمضان القادم.

وستكون بداية إجازة نهاية العام للطلاب بنهاية دوام الخميس 19 / 10 / 1441 هـ، الموافق 6 / 11 / 2020 م، وتكون معها أيضًا بداية إجازة المعلمين والإداريين ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

وتبدأ إجازة المعلمين والإداريين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الاثنين 1/ 11 / 1441 هـ، الموافق 22 / 6 / 2020 م، فيما تكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12/ 1441، الموافق 16 / 8 / 2020 م، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442 هـ، الموافق 23 / 8 / 2020م.

ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد يوم الأحد 11 / 01 / 1442 هـ، الموافق 30 / 8 / 2020 م.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
02:10 AM

بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة منتصف العام للطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية.. وتستمر أسبوعَيْن‎

تُستأنف الدراسة يوم 24 جمادى الأولى وتستمر حتى 14 رمضان القادم

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سعود الدعجاني - الرياض
7
19,393

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس، وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1440 / 1441 هـ.

وتفصيلاً، تعود الدراسة مجددًا بعد أسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، على أن تُستأنف يوم 24 جمادى الأولى، وتستمر حتى 14 رمضان القادم.

وستكون بداية إجازة نهاية العام للطلاب بنهاية دوام الخميس 19 / 10 / 1441 هـ، الموافق 6 / 11 / 2020 م، وتكون معها أيضًا بداية إجازة المعلمين والإداريين ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

وتبدأ إجازة المعلمين والإداريين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الاثنين 1/ 11 / 1441 هـ، الموافق 22 / 6 / 2020 م، فيما تكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12/ 1441، الموافق 16 / 8 / 2020 م، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442 هـ، الموافق 23 / 8 / 2020م.

ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد يوم الأحد 11 / 01 / 1442 هـ، الموافق 30 / 8 / 2020 م.

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