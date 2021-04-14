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بلدية "رجال ألمع" تواصل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا

نفذت عمليات تعقيم للمقرات الحكومية والصرافات الآلية والحاويات

في إطار جهودها المبذولة لمكافحة انتشار وباء كورونا، قامت بلدية رجال ألمع منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالعديد من الأعمال التي تسهم في عدم انتشار هذا الوباء بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الإجراءات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتعليمات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وإشراف ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

وأضاف "آل مصمع": جهود البلدية قد تنوعت في عدة اتجاهات حيث شملت عمليات تعقيم لكل من مقرات الدوائر الحكومية والشوارع العامة والصرافات الآلية وحاويات النفايات ومحطات الوقود، إضافة للقيام بالعديد من الجولات الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية.

كما شملت الجهود عمليات المتابعة المستمرة لعمليات التعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية في المطاعم والأسواق التجارية وأسواق الخضار والفاكهة وسوق المواشي، بما يضمن القضاء على أي فرصة لتفشي الوباء لا قدر الله.

واختتم "آل مصمع" حديثه بمناشدة الجميع من مواطنين ومقيمين بضرورة التقيد بالتعليمات واتخاذ التدابير الوقائية وتحمل هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، حتى تمر بأمن وأمان بمشيئة الله تعالى، مضيفاً أنه كلما كان هناك التزام أكثر كان القضاء على هذا الوباء أسرع بإذن الله تعالى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية "رجال ألمع" تواصل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا
سبق

في إطار جهودها المبذولة لمكافحة انتشار وباء كورونا، قامت بلدية رجال ألمع منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالعديد من الأعمال التي تسهم في عدم انتشار هذا الوباء بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الإجراءات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتعليمات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وإشراف ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

وأضاف "آل مصمع": جهود البلدية قد تنوعت في عدة اتجاهات حيث شملت عمليات تعقيم لكل من مقرات الدوائر الحكومية والشوارع العامة والصرافات الآلية وحاويات النفايات ومحطات الوقود، إضافة للقيام بالعديد من الجولات الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية.

كما شملت الجهود عمليات المتابعة المستمرة لعمليات التعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية في المطاعم والأسواق التجارية وأسواق الخضار والفاكهة وسوق المواشي، بما يضمن القضاء على أي فرصة لتفشي الوباء لا قدر الله.

واختتم "آل مصمع" حديثه بمناشدة الجميع من مواطنين ومقيمين بضرورة التقيد بالتعليمات واتخاذ التدابير الوقائية وتحمل هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، حتى تمر بأمن وأمان بمشيئة الله تعالى، مضيفاً أنه كلما كان هناك التزام أكثر كان القضاء على هذا الوباء أسرع بإذن الله تعالى.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:47 PM

بلدية "رجال ألمع" تواصل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا

نفذت عمليات تعقيم للمقرات الحكومية والصرافات الآلية والحاويات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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في إطار جهودها المبذولة لمكافحة انتشار وباء كورونا، قامت بلدية رجال ألمع منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالعديد من الأعمال التي تسهم في عدم انتشار هذا الوباء بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الإجراءات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتعليمات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وإشراف ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

وأضاف "آل مصمع": جهود البلدية قد تنوعت في عدة اتجاهات حيث شملت عمليات تعقيم لكل من مقرات الدوائر الحكومية والشوارع العامة والصرافات الآلية وحاويات النفايات ومحطات الوقود، إضافة للقيام بالعديد من الجولات الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية.

كما شملت الجهود عمليات المتابعة المستمرة لعمليات التعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية في المطاعم والأسواق التجارية وأسواق الخضار والفاكهة وسوق المواشي، بما يضمن القضاء على أي فرصة لتفشي الوباء لا قدر الله.

واختتم "آل مصمع" حديثه بمناشدة الجميع من مواطنين ومقيمين بضرورة التقيد بالتعليمات واتخاذ التدابير الوقائية وتحمل هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، حتى تمر بأمن وأمان بمشيئة الله تعالى، مضيفاً أنه كلما كان هناك التزام أكثر كان القضاء على هذا الوباء أسرع بإذن الله تعالى.

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