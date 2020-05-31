النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية": بدء تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الـ 8 مساءً باستثناء مكة

إقامة صلاة الجمعة والجماعة والسفر مع استمرار الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها في "تويتر"، بدءاً من اليوم، تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الثامنة مساءً في جميع مناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرّمة، التي سيكون التجوّل فيها حتى الساعة الثالثة مساءً.

ووفقًا للتفاصيل، فإنه ابتداءً من اليوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم تغيير أوقات السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما المستثناة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

وتضمنت القرارات رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ويبدأ أيضاً اليوم سريان رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وتضمنت القرارات أنه إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة واستمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وجاء في القرارات استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

وفيما يخص مدينة مكة المكرّمة "المستثناة من القرار"، أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجوّل الجزئي في مكة المكرّمة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

السماح بالتجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية": بدء تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الـ 8 مساءً باستثناء مكة
سبق

أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها في "تويتر"، بدءاً من اليوم، تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الثامنة مساءً في جميع مناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرّمة، التي سيكون التجوّل فيها حتى الساعة الثالثة مساءً.

ووفقًا للتفاصيل، فإنه ابتداءً من اليوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم تغيير أوقات السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما المستثناة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

وتضمنت القرارات رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ويبدأ أيضاً اليوم سريان رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وتضمنت القرارات أنه إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة واستمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وجاء في القرارات استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

وفيما يخص مدينة مكة المكرّمة "المستثناة من القرار"، أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجوّل الجزئي في مكة المكرّمة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:12 AM

"الداخلية": بدء تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الـ 8 مساءً باستثناء مكة

إقامة صلاة الجمعة والجماعة والسفر مع استمرار الإجراءات الاحترازية

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
5,004

أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها في "تويتر"، بدءاً من اليوم، تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الثامنة مساءً في جميع مناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرّمة، التي سيكون التجوّل فيها حتى الساعة الثالثة مساءً.

ووفقًا للتفاصيل، فإنه ابتداءً من اليوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم تغيير أوقات السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما المستثناة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

وتضمنت القرارات رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ويبدأ أيضاً اليوم سريان رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وتضمنت القرارات أنه إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة واستمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وجاء في القرارات استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

وفيما يخص مدينة مكة المكرّمة "المستثناة من القرار"، أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجوّل الجزئي في مكة المكرّمة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,656
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,986
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,744

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة