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لا تكن كـ"بونسيه".. حاذر على عقلك: 6 علامات تكشف إدمانك لـ"الدايت"!

"العيادة البريطانية": ثقافة النظام الغذائي تشوش على أحكامنا بشأن ما نشعر به

يلجأ كثيرون إلى نظام الحمية من أجل التخلص من الوزن الزائد والاحتفاظ بجسد رشيق أو نحيف؛ لكن البعض يذهب بعيدًا في الحمية إلى حد الإدمان، وهو أمر له عواقبه، وفق خبراء.

وكان من بين هؤلاء الذين عانوا من الهوس بشأن الحمية، المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، التي قالت إنها تعاني نفسيًّا من طريقة الحمية القديمة، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

وقالت إنها أمضت الكثير من الوقت في اتباع وجبات النظام الغذائي مع ممارسة الرياضة؛ فيما يعتبره خبراء اعتقادًا خاطئًا.

وذكر خبراء في عيادة (Delamere Health) أن ما مرت به بيونسيه يسمى "ثقافة الدايت"، التي تعني الاعتقاد بأن نحافة الشخص تأتي قبل صحة الشخص وعافيته.

وقالوا: "نحن نواجه ثقافة نظام الحمية كل يوم، لكن معظم الناس لا يدركون ذلك، لأنه متأصل بعمق في مجتمعنا بحيث يبدو طبيعيًّا تمامًا".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"؛ فإن عددًا من الخبراء قدموا علامات على إدمان الحمية الغذائية:

- الشعور بالذنب أو الخجل من تناول الطعام.

- ممارسة التمارين الرياضية لمجرد حرق عدد معين من السعرات الحرارية.

- قمع الشهية بأشياء مثل الماء أو القهوة.

- تجنب الأماكن الاجتماعية التي تتطلب استهلاك الطعام.

- الغيرة تجاه الآخرين بسبب الوزن أو صورة الجسم.

- تخزين مشاعر سلبية تجاه صورة الجسد.

وبحسب العيادة البريطانية؛ فإن "ثقافة النظام الغذائي هي تمجيد لفقدان الوزن، وهي تشوش على أحكامنا وقراراتنا بشأن ما نشعر به".

وتابعت: "يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك العقلية من خلال تأجيج الأفكار الوسواسية والسلبية تجاه الأكل وممارسة الرياضة".

وأردفت: "يمكن لثقافة النظام الغذائي في كثير من الأحيان أن تثير مشاعر الخزي والذنب والإحراج وتدني قيمة الذات".

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لا تكن كـ"بونسيه".. حاذر على عقلك: 6 علامات تكشف إدمانك لـ"الدايت"!
سبق

يلجأ كثيرون إلى نظام الحمية من أجل التخلص من الوزن الزائد والاحتفاظ بجسد رشيق أو نحيف؛ لكن البعض يذهب بعيدًا في الحمية إلى حد الإدمان، وهو أمر له عواقبه، وفق خبراء.

وكان من بين هؤلاء الذين عانوا من الهوس بشأن الحمية، المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، التي قالت إنها تعاني نفسيًّا من طريقة الحمية القديمة، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

وقالت إنها أمضت الكثير من الوقت في اتباع وجبات النظام الغذائي مع ممارسة الرياضة؛ فيما يعتبره خبراء اعتقادًا خاطئًا.

وذكر خبراء في عيادة (Delamere Health) أن ما مرت به بيونسيه يسمى "ثقافة الدايت"، التي تعني الاعتقاد بأن نحافة الشخص تأتي قبل صحة الشخص وعافيته.

وقالوا: "نحن نواجه ثقافة نظام الحمية كل يوم، لكن معظم الناس لا يدركون ذلك، لأنه متأصل بعمق في مجتمعنا بحيث يبدو طبيعيًّا تمامًا".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"؛ فإن عددًا من الخبراء قدموا علامات على إدمان الحمية الغذائية:

- الشعور بالذنب أو الخجل من تناول الطعام.

- ممارسة التمارين الرياضية لمجرد حرق عدد معين من السعرات الحرارية.

- قمع الشهية بأشياء مثل الماء أو القهوة.

- تجنب الأماكن الاجتماعية التي تتطلب استهلاك الطعام.

- الغيرة تجاه الآخرين بسبب الوزن أو صورة الجسم.

- تخزين مشاعر سلبية تجاه صورة الجسد.

وبحسب العيادة البريطانية؛ فإن "ثقافة النظام الغذائي هي تمجيد لفقدان الوزن، وهي تشوش على أحكامنا وقراراتنا بشأن ما نشعر به".

وتابعت: "يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك العقلية من خلال تأجيج الأفكار الوسواسية والسلبية تجاه الأكل وممارسة الرياضة".

وأردفت: "يمكن لثقافة النظام الغذائي في كثير من الأحيان أن تثير مشاعر الخزي والذنب والإحراج وتدني قيمة الذات".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
01:36 PM

لا تكن كـ"بونسيه".. حاذر على عقلك: 6 علامات تكشف إدمانك لـ"الدايت"!

"العيادة البريطانية": ثقافة النظام الغذائي تشوش على أحكامنا بشأن ما نشعر به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلجأ كثيرون إلى نظام الحمية من أجل التخلص من الوزن الزائد والاحتفاظ بجسد رشيق أو نحيف؛ لكن البعض يذهب بعيدًا في الحمية إلى حد الإدمان، وهو أمر له عواقبه، وفق خبراء.

وكان من بين هؤلاء الذين عانوا من الهوس بشأن الحمية، المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، التي قالت إنها تعاني نفسيًّا من طريقة الحمية القديمة، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

وقالت إنها أمضت الكثير من الوقت في اتباع وجبات النظام الغذائي مع ممارسة الرياضة؛ فيما يعتبره خبراء اعتقادًا خاطئًا.

وذكر خبراء في عيادة (Delamere Health) أن ما مرت به بيونسيه يسمى "ثقافة الدايت"، التي تعني الاعتقاد بأن نحافة الشخص تأتي قبل صحة الشخص وعافيته.

وقالوا: "نحن نواجه ثقافة نظام الحمية كل يوم، لكن معظم الناس لا يدركون ذلك، لأنه متأصل بعمق في مجتمعنا بحيث يبدو طبيعيًّا تمامًا".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"؛ فإن عددًا من الخبراء قدموا علامات على إدمان الحمية الغذائية:

- الشعور بالذنب أو الخجل من تناول الطعام.

- ممارسة التمارين الرياضية لمجرد حرق عدد معين من السعرات الحرارية.

- قمع الشهية بأشياء مثل الماء أو القهوة.

- تجنب الأماكن الاجتماعية التي تتطلب استهلاك الطعام.

- الغيرة تجاه الآخرين بسبب الوزن أو صورة الجسم.

- تخزين مشاعر سلبية تجاه صورة الجسد.

وبحسب العيادة البريطانية؛ فإن "ثقافة النظام الغذائي هي تمجيد لفقدان الوزن، وهي تشوش على أحكامنا وقراراتنا بشأن ما نشعر به".

وتابعت: "يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك العقلية من خلال تأجيج الأفكار الوسواسية والسلبية تجاه الأكل وممارسة الرياضة".

وأردفت: "يمكن لثقافة النظام الغذائي في كثير من الأحيان أن تثير مشاعر الخزي والذنب والإحراج وتدني قيمة الذات".

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