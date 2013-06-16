"شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص
ضبطت بحوزته كمية من "العرق" ومسدسًا به 14 طلقة نارية
تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.
وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.
"شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-15
تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.
وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:35 PM
"شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص
ضبطت بحوزته كمية من "العرق" ومسدسًا به 14 طلقة نارية
تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.
وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.