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"شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص

ضبطت بحوزته كمية من "العرق" ومسدسًا به 14 طلقة نارية

تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة ‏وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، ‏بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، ‏وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.

وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.

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"شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص
سبق

تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة ‏وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، ‏بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، ‏وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.

وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:35 PM

"شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص

ضبطت بحوزته كمية من "العرق" ومسدسًا به 14 طلقة نارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة ‏وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، ‏بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، ‏وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.

وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.

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