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40 جهة تجتمع لتحقيق السلامة المرورية بالشرقية بجائزة السائق المثالي

يستهدف مديري العلاقات العامة والإعلام لتعريفهم بها

تعقد اللجنة المنظمة لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية بعد غد الثلاثاء؛ لقاء تعريفيًّا مع 40 جهة حكومية بحاضرة الدمام.

ويستهدف اللقاء مديري العلاقات العامة والإعلام في تلك الجهات لتعريفهم بالجائزة وأهدافها، ومن ثم نقلها لمنسوبيهم وحثهم على المشاركة؛ مما سيكون له الأثر في تحقيق السلامة المرورية.

وأوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي أمين عام جائزة السائق المثالي، بأن النسخة الخامسة الحالية قد أتاحت الفرصة لمن لديهم مخالفات مرورية بالمشاركة؛ مما كان له الأثر الكبير والصدى الإيجابي عن الجائزة، وهذا ما نلاحظه في ازدياد أعداد المسجلين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية مقارنة بالعام الماضي الذي حظي بمشاركة 105 جهات من القطاعين.

وشدد الراجحي على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للتوعية والتثقيف عن الأنظمة المرورية والالتزام بها؛ مما سيساهم في انخفاض الحوادث المرورية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .

وأوضح الراجحي أن لقاء الثلاثاء بفندق شيراتون بالدمام يهدف إلى تعريفهم بالجائزة وأهدافها؛ من خلال مشاركة منسوبيها وتعاونهم لتحقيق السلامة المرورية، مؤكداً أن المشاركة في الجائزة مازالت مستمرة للراغبين بالتسجيل في جميع فروع الجائزة على الموقع الإلكتروني؛ حيث تتواجد معلوماتها عن كل فرع ومتطلباته في كافة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي.

السلامة المرورية اللجنة المنظمة لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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40 جهة تجتمع لتحقيق السلامة المرورية بالشرقية بجائزة السائق المثالي
سبق

تعقد اللجنة المنظمة لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية بعد غد الثلاثاء؛ لقاء تعريفيًّا مع 40 جهة حكومية بحاضرة الدمام.

ويستهدف اللقاء مديري العلاقات العامة والإعلام في تلك الجهات لتعريفهم بالجائزة وأهدافها، ومن ثم نقلها لمنسوبيهم وحثهم على المشاركة؛ مما سيكون له الأثر في تحقيق السلامة المرورية.

وأوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي أمين عام جائزة السائق المثالي، بأن النسخة الخامسة الحالية قد أتاحت الفرصة لمن لديهم مخالفات مرورية بالمشاركة؛ مما كان له الأثر الكبير والصدى الإيجابي عن الجائزة، وهذا ما نلاحظه في ازدياد أعداد المسجلين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية مقارنة بالعام الماضي الذي حظي بمشاركة 105 جهات من القطاعين.

وشدد الراجحي على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للتوعية والتثقيف عن الأنظمة المرورية والالتزام بها؛ مما سيساهم في انخفاض الحوادث المرورية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .

وأوضح الراجحي أن لقاء الثلاثاء بفندق شيراتون بالدمام يهدف إلى تعريفهم بالجائزة وأهدافها؛ من خلال مشاركة منسوبيها وتعاونهم لتحقيق السلامة المرورية، مؤكداً أن المشاركة في الجائزة مازالت مستمرة للراغبين بالتسجيل في جميع فروع الجائزة على الموقع الإلكتروني؛ حيث تتواجد معلوماتها عن كل فرع ومتطلباته في كافة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
06:03 PM

40 جهة تجتمع لتحقيق السلامة المرورية بالشرقية بجائزة السائق المثالي

يستهدف مديري العلاقات العامة والإعلام لتعريفهم بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تعقد اللجنة المنظمة لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية بعد غد الثلاثاء؛ لقاء تعريفيًّا مع 40 جهة حكومية بحاضرة الدمام.

ويستهدف اللقاء مديري العلاقات العامة والإعلام في تلك الجهات لتعريفهم بالجائزة وأهدافها، ومن ثم نقلها لمنسوبيهم وحثهم على المشاركة؛ مما سيكون له الأثر في تحقيق السلامة المرورية.

وأوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي أمين عام جائزة السائق المثالي، بأن النسخة الخامسة الحالية قد أتاحت الفرصة لمن لديهم مخالفات مرورية بالمشاركة؛ مما كان له الأثر الكبير والصدى الإيجابي عن الجائزة، وهذا ما نلاحظه في ازدياد أعداد المسجلين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية مقارنة بالعام الماضي الذي حظي بمشاركة 105 جهات من القطاعين.

وشدد الراجحي على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للتوعية والتثقيف عن الأنظمة المرورية والالتزام بها؛ مما سيساهم في انخفاض الحوادث المرورية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .

وأوضح الراجحي أن لقاء الثلاثاء بفندق شيراتون بالدمام يهدف إلى تعريفهم بالجائزة وأهدافها؛ من خلال مشاركة منسوبيها وتعاونهم لتحقيق السلامة المرورية، مؤكداً أن المشاركة في الجائزة مازالت مستمرة للراغبين بالتسجيل في جميع فروع الجائزة على الموقع الإلكتروني؛ حيث تتواجد معلوماتها عن كل فرع ومتطلباته في كافة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي.

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