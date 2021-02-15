تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 34 بلاغاً

شملت المحال والأسواق المركزية ومنافذ البيع وأسفرت عن تحرير 37 مخالفة

نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الفترة من 1 - 14 فبراير الجاري، 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 37 مخالفة ومباشرة 34 بلاغاً.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"؛ والتأكّد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة لشهر فبراير من عام 2021م والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى البقالات والتموينات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".