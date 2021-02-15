تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 34 بلاغاً
شملت المحال والأسواق المركزية ومنافذ البيع وأسفرت عن تحرير 37 مخالفة
نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الفترة من 1 - 14 فبراير الجاري، 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 37 مخالفة ومباشرة 34 بلاغاً.
وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"؛ والتأكّد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة لشهر فبراير من عام 2021م والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى البقالات والتموينات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".
تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 34 بلاغاً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-15
نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الفترة من 1 - 14 فبراير الجاري، 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 37 مخالفة ومباشرة 34 بلاغاً.
وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"؛ والتأكّد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة لشهر فبراير من عام 2021م والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى البقالات والتموينات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:51 AM
تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 34 بلاغاً
شملت المحال والأسواق المركزية ومنافذ البيع وأسفرت عن تحرير 37 مخالفة
نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الفترة من 1 - 14 فبراير الجاري، 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 37 مخالفة ومباشرة 34 بلاغاً.
وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"؛ والتأكّد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة لشهر فبراير من عام 2021م والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى البقالات والتموينات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".