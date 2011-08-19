النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة.. جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات كورونا

ابتداءً من سبتمبر المقبل لمن تلقوا "فايزر, وموديرنا"

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، أنه ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، سيمكن إعطاء جرعة ثالثة معزّزة لمن تلقوا لقاحاً من شركتي "فايزر, وموديرنا"، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.

وقال مسؤولون في المنظومة الصحية الأمريكية في بيان اليوم, إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، في ظل انتشار المتحور دلتا، وبخاصةً أولئك المعرضون لخطر أكبر أو من تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من بدء التطعيم.

وأكد البيان أن الجرعة الثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا"، ستكون ضرورية لتعزيز الحماية التي يقدمها اللقاح من الفيروس، وإطالة أمدها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة.. جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، أنه ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، سيمكن إعطاء جرعة ثالثة معزّزة لمن تلقوا لقاحاً من شركتي "فايزر, وموديرنا"، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.

وقال مسؤولون في المنظومة الصحية الأمريكية في بيان اليوم, إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، في ظل انتشار المتحور دلتا، وبخاصةً أولئك المعرضون لخطر أكبر أو من تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من بدء التطعيم.

وأكد البيان أن الجرعة الثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا"، ستكون ضرورية لتعزيز الحماية التي يقدمها اللقاح من الفيروس، وإطالة أمدها.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:05 PM

الولايات المتحدة.. جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات كورونا

ابتداءً من سبتمبر المقبل لمن تلقوا "فايزر, وموديرنا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
2,920

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، أنه ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، سيمكن إعطاء جرعة ثالثة معزّزة لمن تلقوا لقاحاً من شركتي "فايزر, وموديرنا"، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.

وقال مسؤولون في المنظومة الصحية الأمريكية في بيان اليوم, إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، في ظل انتشار المتحور دلتا، وبخاصةً أولئك المعرضون لخطر أكبر أو من تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من بدء التطعيم.

وأكد البيان أن الجرعة الثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا"، ستكون ضرورية لتعزيز الحماية التي يقدمها اللقاح من الفيروس، وإطالة أمدها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,867
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,399
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,440

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة