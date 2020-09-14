النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

"الشورى" يطالب هيئة العقار بقاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه

دعا الهلال الأحمر لربط مركبات الإسعاف بالإشارات عن بعد بمسافة محددة

انطلقت، اليوم، جلسة مجلس الشورى العادية "54" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ونوّه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بالتضافر مع الجهود الوطنية الأخرى لمكافحة هذا الفيروس للحفاظ على الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن.

وقد استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي ركز الأعضاء خلالها على ما تضمنه تقرير أداء وزارة الداخلية من أعمال ومنجزات وطرح فيها عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

وناقش "الشورى" التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440- 1441هـ.

وطالب المجلس من جهة أخرى الهيئة العامة للعقار، بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري؛ لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

وأضاف المجلس: ينبغي على الهيئة العامة للعقار، وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للعقار، ببناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

وقد ناقش "الشورى" التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441هـ.

وقال المجلس: يجب على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة؛ لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وطالب، في قرار أصدره، هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.



ووافق "الشورى" على تعديل المادة (24) من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/ 8/ 1440هـ.

كما وافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (12) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/ 1/ 1421هـ.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يطالب هيئة العقار بقاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه
سبق

انطلقت، اليوم، جلسة مجلس الشورى العادية "54" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ونوّه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بالتضافر مع الجهود الوطنية الأخرى لمكافحة هذا الفيروس للحفاظ على الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن.

وقد استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي ركز الأعضاء خلالها على ما تضمنه تقرير أداء وزارة الداخلية من أعمال ومنجزات وطرح فيها عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

وناقش "الشورى" التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440- 1441هـ.

وطالب المجلس من جهة أخرى الهيئة العامة للعقار، بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري؛ لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

وأضاف المجلس: ينبغي على الهيئة العامة للعقار، وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للعقار، ببناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

وقد ناقش "الشورى" التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441هـ.

وقال المجلس: يجب على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة؛ لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وطالب، في قرار أصدره، هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.



ووافق "الشورى" على تعديل المادة (24) من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/ 8/ 1440هـ.

كما وافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (12) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/ 1/ 1421هـ.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
02:24 PM

"الشورى" يطالب هيئة العقار بقاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه

دعا الهلال الأحمر لربط مركبات الإسعاف بالإشارات عن بعد بمسافة محددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
846

انطلقت، اليوم، جلسة مجلس الشورى العادية "54" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ونوّه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بالتضافر مع الجهود الوطنية الأخرى لمكافحة هذا الفيروس للحفاظ على الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن.

وقد استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي ركز الأعضاء خلالها على ما تضمنه تقرير أداء وزارة الداخلية من أعمال ومنجزات وطرح فيها عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

وناقش "الشورى" التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440- 1441هـ.

وطالب المجلس من جهة أخرى الهيئة العامة للعقار، بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري؛ لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

وأضاف المجلس: ينبغي على الهيئة العامة للعقار، وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للعقار، ببناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

وقد ناقش "الشورى" التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441هـ.

وقال المجلس: يجب على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة؛ لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وطالب، في قرار أصدره، هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.



ووافق "الشورى" على تعديل المادة (24) من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/ 8/ 1440هـ.

كما وافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (12) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/ 1/ 1421هـ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,553

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة