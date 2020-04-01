المسند يتوقع خريطة الهطولات والرياض في الصورة

قال: رياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في الشمال والغرب

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير #الغبار في الشمال والغرب وشمالي الوسطى و #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب المتفرقة التي قد يسقط منها بعض الأمطار الخفيفة على أجزاء من شمالي #الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وربما أجزاء من منطقة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).