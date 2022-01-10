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"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء أسماء النطاقات السعودية

ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية التي ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة ابتداءً شهر مارس المقبل، مما سيسهم في تنويع الخيارات للمستفيد النهائي وزيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الوكلاء المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.

وأكدت الهيئة أن اعتماد الوكيل لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة يتطلب تلبية عدد من الاشتراطات والتنظيمات والإجراءات تتضمن معايير لإثبات الأهلية من بينها: أن تكون الجهة المتقدمة شركة محلية ومسجلة بمنصة تك المخصصة للمنشآت العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وإثبات خبراتها في الأنشطة ذات العلاقة بالاستضافة وتقديم الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم صاحب الطلب عرضاً تفصيلياً يوضح جميع جوانب الخطة الفنية والتسويقية لتحقيق المتطلبات، كما يمكن الاطلاع على كامل الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني المخصص: www.nic.sa.

يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي لتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها من خلال تقديم الخدمات المضافة والمبتكرة للمستخدمين في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء أسماء النطاقات السعودية
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية التي ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة ابتداءً شهر مارس المقبل، مما سيسهم في تنويع الخيارات للمستفيد النهائي وزيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الوكلاء المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.

وأكدت الهيئة أن اعتماد الوكيل لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة يتطلب تلبية عدد من الاشتراطات والتنظيمات والإجراءات تتضمن معايير لإثبات الأهلية من بينها: أن تكون الجهة المتقدمة شركة محلية ومسجلة بمنصة تك المخصصة للمنشآت العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وإثبات خبراتها في الأنشطة ذات العلاقة بالاستضافة وتقديم الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم صاحب الطلب عرضاً تفصيلياً يوضح جميع جوانب الخطة الفنية والتسويقية لتحقيق المتطلبات، كما يمكن الاطلاع على كامل الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني المخصص: www.nic.sa.

يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي لتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها من خلال تقديم الخدمات المضافة والمبتكرة للمستخدمين في المملكة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
07:31 PM

"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء أسماء النطاقات السعودية

ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية التي ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة ابتداءً شهر مارس المقبل، مما سيسهم في تنويع الخيارات للمستفيد النهائي وزيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الوكلاء المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.

وأكدت الهيئة أن اعتماد الوكيل لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة يتطلب تلبية عدد من الاشتراطات والتنظيمات والإجراءات تتضمن معايير لإثبات الأهلية من بينها: أن تكون الجهة المتقدمة شركة محلية ومسجلة بمنصة تك المخصصة للمنشآت العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وإثبات خبراتها في الأنشطة ذات العلاقة بالاستضافة وتقديم الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم صاحب الطلب عرضاً تفصيلياً يوضح جميع جوانب الخطة الفنية والتسويقية لتحقيق المتطلبات، كما يمكن الاطلاع على كامل الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني المخصص: www.nic.sa.

يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي لتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها من خلال تقديم الخدمات المضافة والمبتكرة للمستخدمين في المملكة.

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