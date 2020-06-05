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مساء اليوم.. السعودية تشهد خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل"

سيبدو داكناً أكثر من المعتاد بنسبة تبلغ 57%.. وتصعب ملاحظته

تشهد سماء السعودية، مساء اليوم الجمعة، خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل" حيث يمر القمر بمنطقة شبه ظل الأرض ويبدو داكناً أكثر من المعتاد بنسبة خسوف تبلغ 57%، ويتسم هذا النوع من الخسوف بأنه تصعب ملاحظته.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: الخسوف ينقسم الى ثلاثة أنواع كلي وجزئي وشبه الظل.

وأضاف: يحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة في الفضاء وبهذا تحجب الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر وهو في طور البدر.

وأردف: لا تتكرر ظاهرة الخسوف شهرياً بالرغم من وقوع الأرض بين الشمس والقمر كل شهر لأن مدار القمر حول الأرض يميل على مدار الأرض حول الشمس بمقدار 5 درجات.

وتابع: هذا هو الخسوف هو الثاني من أربعة خسوفات لهذا العام جميعها من نوع شبه الظل، حيث يحدث الخسوف الثالث في 5 يوليو بينما الأخير في 30 نوفمبر ويبدأ الخسوف بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 م ويبلغ ذروته عن 10:24 م وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

السعودية خسوفاً قمرياً

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساء اليوم.. السعودية تشهد خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل"
سبق

تشهد سماء السعودية، مساء اليوم الجمعة، خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل" حيث يمر القمر بمنطقة شبه ظل الأرض ويبدو داكناً أكثر من المعتاد بنسبة خسوف تبلغ 57%، ويتسم هذا النوع من الخسوف بأنه تصعب ملاحظته.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: الخسوف ينقسم الى ثلاثة أنواع كلي وجزئي وشبه الظل.

وأضاف: يحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة في الفضاء وبهذا تحجب الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر وهو في طور البدر.

وأردف: لا تتكرر ظاهرة الخسوف شهرياً بالرغم من وقوع الأرض بين الشمس والقمر كل شهر لأن مدار القمر حول الأرض يميل على مدار الأرض حول الشمس بمقدار 5 درجات.

وتابع: هذا هو الخسوف هو الثاني من أربعة خسوفات لهذا العام جميعها من نوع شبه الظل، حيث يحدث الخسوف الثالث في 5 يوليو بينما الأخير في 30 نوفمبر ويبدأ الخسوف بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 م ويبلغ ذروته عن 10:24 م وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:55 PM

مساء اليوم.. السعودية تشهد خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل"

سيبدو داكناً أكثر من المعتاد بنسبة تبلغ 57%.. وتصعب ملاحظته

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
2,803

تشهد سماء السعودية، مساء اليوم الجمعة، خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل" حيث يمر القمر بمنطقة شبه ظل الأرض ويبدو داكناً أكثر من المعتاد بنسبة خسوف تبلغ 57%، ويتسم هذا النوع من الخسوف بأنه تصعب ملاحظته.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: الخسوف ينقسم الى ثلاثة أنواع كلي وجزئي وشبه الظل.

وأضاف: يحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة في الفضاء وبهذا تحجب الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر وهو في طور البدر.

وأردف: لا تتكرر ظاهرة الخسوف شهرياً بالرغم من وقوع الأرض بين الشمس والقمر كل شهر لأن مدار القمر حول الأرض يميل على مدار الأرض حول الشمس بمقدار 5 درجات.

وتابع: هذا هو الخسوف هو الثاني من أربعة خسوفات لهذا العام جميعها من نوع شبه الظل، حيث يحدث الخسوف الثالث في 5 يوليو بينما الأخير في 30 نوفمبر ويبدأ الخسوف بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 م ويبلغ ذروته عن 10:24 م وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

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