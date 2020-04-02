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"حركية" تطلق مبادرة كفالة أسرة معاق بمبلغ 500 ريال للمستحقين للزكاة

تضمنت أوجه الصرف 400 ريال للسلة التموينية و100 ريال للمواد الوقائية

أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) مبادرة "كفالة أسرة معاق" التي تهدف إلى مساندة ذوي الإعاقة من خلال كفالة أسرة معاق حركيًا، وتستهدف المبادرة كفالة 2000 أسرة بقيمة 500 ريال للأسرة الواحدة من المشمولين بخدمات الجمعية المستحقين للزكاة.

وفي التفاصيل، تضمنت أوجه الصرف 400 ريال قيمة السلة التموينية، ومبلغ 100 ريال للسلة الوقائية التي احتوت على مواد وأدوات التعقيم.

وأتاحت الجمعية التبرع عن طريق التطبيق الخاص بحركية أو التحويل لأحد حسابات الجمعية البنكية أو مباشر الراجحي، حيث دعت الجمعية المحسنين وأفراد المجتمع لدعم المعاقين حركيًا في ظل الأزمة الحالية وجائحة كورونا، وتجسيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الذي حثنا عليه الدين الحنيف، والإسهام في المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، ولاسيما أن الدراسات أثبتت أن المعاقين حركيًا هم من أشد فئات المجتمع للدعم والوقاية من مرض كورونا، نظرًا لظروفهم الصحية الصعبة.

يُذكر أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها حملة "خلك بالبيت"، و"كلنا مسؤول" وغيرها.

وحثّت الجمعية المستفيدين على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظًا على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، من خلال إرسال الرسائل التوعوية عبر قروبات المستفيدين ووسائل التواصل الاجتماعي ، وإنتاج الأفلام والتصاميم والرسائل التوعوية بأهمية النظافة، والتعقيم الخاصة بأجهزة ذوي الإعاقة.

ودعت الجمعية المستفيدين الراغبين في طلب الخدمات، التواصل عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الجمعية وتعرضهم للخطر، وذلك عبر منصة حركية الإلكترونية.

فيروس كورونا الجديد

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"حركية" تطلق مبادرة كفالة أسرة معاق بمبلغ 500 ريال للمستحقين للزكاة
سبق

أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) مبادرة "كفالة أسرة معاق" التي تهدف إلى مساندة ذوي الإعاقة من خلال كفالة أسرة معاق حركيًا، وتستهدف المبادرة كفالة 2000 أسرة بقيمة 500 ريال للأسرة الواحدة من المشمولين بخدمات الجمعية المستحقين للزكاة.

وفي التفاصيل، تضمنت أوجه الصرف 400 ريال قيمة السلة التموينية، ومبلغ 100 ريال للسلة الوقائية التي احتوت على مواد وأدوات التعقيم.

وأتاحت الجمعية التبرع عن طريق التطبيق الخاص بحركية أو التحويل لأحد حسابات الجمعية البنكية أو مباشر الراجحي، حيث دعت الجمعية المحسنين وأفراد المجتمع لدعم المعاقين حركيًا في ظل الأزمة الحالية وجائحة كورونا، وتجسيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الذي حثنا عليه الدين الحنيف، والإسهام في المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، ولاسيما أن الدراسات أثبتت أن المعاقين حركيًا هم من أشد فئات المجتمع للدعم والوقاية من مرض كورونا، نظرًا لظروفهم الصحية الصعبة.

يُذكر أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها حملة "خلك بالبيت"، و"كلنا مسؤول" وغيرها.

وحثّت الجمعية المستفيدين على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظًا على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، من خلال إرسال الرسائل التوعوية عبر قروبات المستفيدين ووسائل التواصل الاجتماعي ، وإنتاج الأفلام والتصاميم والرسائل التوعوية بأهمية النظافة، والتعقيم الخاصة بأجهزة ذوي الإعاقة.

ودعت الجمعية المستفيدين الراغبين في طلب الخدمات، التواصل عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الجمعية وتعرضهم للخطر، وذلك عبر منصة حركية الإلكترونية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:38 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:55 PM

"حركية" تطلق مبادرة كفالة أسرة معاق بمبلغ 500 ريال للمستحقين للزكاة

تضمنت أوجه الصرف 400 ريال للسلة التموينية و100 ريال للمواد الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) مبادرة "كفالة أسرة معاق" التي تهدف إلى مساندة ذوي الإعاقة من خلال كفالة أسرة معاق حركيًا، وتستهدف المبادرة كفالة 2000 أسرة بقيمة 500 ريال للأسرة الواحدة من المشمولين بخدمات الجمعية المستحقين للزكاة.

وفي التفاصيل، تضمنت أوجه الصرف 400 ريال قيمة السلة التموينية، ومبلغ 100 ريال للسلة الوقائية التي احتوت على مواد وأدوات التعقيم.

وأتاحت الجمعية التبرع عن طريق التطبيق الخاص بحركية أو التحويل لأحد حسابات الجمعية البنكية أو مباشر الراجحي، حيث دعت الجمعية المحسنين وأفراد المجتمع لدعم المعاقين حركيًا في ظل الأزمة الحالية وجائحة كورونا، وتجسيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الذي حثنا عليه الدين الحنيف، والإسهام في المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، ولاسيما أن الدراسات أثبتت أن المعاقين حركيًا هم من أشد فئات المجتمع للدعم والوقاية من مرض كورونا، نظرًا لظروفهم الصحية الصعبة.

يُذكر أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها حملة "خلك بالبيت"، و"كلنا مسؤول" وغيرها.

وحثّت الجمعية المستفيدين على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظًا على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، من خلال إرسال الرسائل التوعوية عبر قروبات المستفيدين ووسائل التواصل الاجتماعي ، وإنتاج الأفلام والتصاميم والرسائل التوعوية بأهمية النظافة، والتعقيم الخاصة بأجهزة ذوي الإعاقة.

ودعت الجمعية المستفيدين الراغبين في طلب الخدمات، التواصل عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الجمعية وتعرضهم للخطر، وذلك عبر منصة حركية الإلكترونية.

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