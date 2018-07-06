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الإثارة تجمع فرنسا والأوروجواي وقوة الهجوم الضارب بين البرازيل وبلجيكا

مساء اليوم في افتتاح دور ربع نهائي كأس العالم

ينطلق مساء اليوم الجمعة دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي تحتضن روسيا منافساتها بمواجهتين مثيرتين وقويتين.

الظروف المتشابهة في الأداء خلال مراحل البطولة تجمع فرنسا والأوروجواي، وفي لقاء القوة الضاربة في خط الهجوم يلتقي البرازيل بنظيره بلجيكا .

فرنسا - الأوروجواي
يلتقي منتخب الأوروجواي بنظيره الفرنسي على ملعب "نيجني نوفجورود" بمدينة نيجي نوفجورود الروسية .
جاء تأهل الأوروجواي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على البرتغال بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16، في المقابل تأهل المنتخب الفرنسي عقب فوزه على وصيف مونديال 2014 الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .
ويدير المباراة طاقم التحكيم الأرجنتيني المكون من الحكم الرئيسي نيستور بيتانا، والمساعد الأول هيرنان مايدانا، والثاني خوان بابلو بيلاتي .

البرازيل - بلجيكا
يواجه منتخب البرازيل نظيره البلجيكي على ملعب "كازان أرينا".
جاء تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على المكسيك بهدفين دون رد، في المقابل تأهل المنتخب البلجيكي عقب أن تمكن من قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية على اليابان .
ويدير المباراة طاقم التحكيم الصربي المكون من الحكم الرئيسي ميلوراد مازيتش، والمساعد الأول ميلوفان ريستيتش، والثاني خوان داليبور ديورديفيتش .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الإثارة تجمع فرنسا والأوروجواي وقوة الهجوم الضارب بين البرازيل وبلجيكا
سبق

ينطلق مساء اليوم الجمعة دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي تحتضن روسيا منافساتها بمواجهتين مثيرتين وقويتين.

الظروف المتشابهة في الأداء خلال مراحل البطولة تجمع فرنسا والأوروجواي، وفي لقاء القوة الضاربة في خط الهجوم يلتقي البرازيل بنظيره بلجيكا .

فرنسا - الأوروجواي
يلتقي منتخب الأوروجواي بنظيره الفرنسي على ملعب "نيجني نوفجورود" بمدينة نيجي نوفجورود الروسية .
جاء تأهل الأوروجواي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على البرتغال بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16، في المقابل تأهل المنتخب الفرنسي عقب فوزه على وصيف مونديال 2014 الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .
ويدير المباراة طاقم التحكيم الأرجنتيني المكون من الحكم الرئيسي نيستور بيتانا، والمساعد الأول هيرنان مايدانا، والثاني خوان بابلو بيلاتي .

البرازيل - بلجيكا
يواجه منتخب البرازيل نظيره البلجيكي على ملعب "كازان أرينا".
جاء تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على المكسيك بهدفين دون رد، في المقابل تأهل المنتخب البلجيكي عقب أن تمكن من قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية على اليابان .
ويدير المباراة طاقم التحكيم الصربي المكون من الحكم الرئيسي ميلوراد مازيتش، والمساعد الأول ميلوفان ريستيتش، والثاني خوان داليبور ديورديفيتش .

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
01:28 AM

الإثارة تجمع فرنسا والأوروجواي وقوة الهجوم الضارب بين البرازيل وبلجيكا

مساء اليوم في افتتاح دور ربع نهائي كأس العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - موسكو
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ينطلق مساء اليوم الجمعة دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي تحتضن روسيا منافساتها بمواجهتين مثيرتين وقويتين.

الظروف المتشابهة في الأداء خلال مراحل البطولة تجمع فرنسا والأوروجواي، وفي لقاء القوة الضاربة في خط الهجوم يلتقي البرازيل بنظيره بلجيكا .

فرنسا - الأوروجواي
يلتقي منتخب الأوروجواي بنظيره الفرنسي على ملعب "نيجني نوفجورود" بمدينة نيجي نوفجورود الروسية .
جاء تأهل الأوروجواي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على البرتغال بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16، في المقابل تأهل المنتخب الفرنسي عقب فوزه على وصيف مونديال 2014 الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .
ويدير المباراة طاقم التحكيم الأرجنتيني المكون من الحكم الرئيسي نيستور بيتانا، والمساعد الأول هيرنان مايدانا، والثاني خوان بابلو بيلاتي .

البرازيل - بلجيكا
يواجه منتخب البرازيل نظيره البلجيكي على ملعب "كازان أرينا".
جاء تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على المكسيك بهدفين دون رد، في المقابل تأهل المنتخب البلجيكي عقب أن تمكن من قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية على اليابان .
ويدير المباراة طاقم التحكيم الصربي المكون من الحكم الرئيسي ميلوراد مازيتش، والمساعد الأول ميلوفان ريستيتش، والثاني خوان داليبور ديورديفيتش .

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