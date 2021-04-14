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الجيش اليمني يحبط هجمات متزامنة للحوثيين في الجوف وصنعاء

كبد الميليشيا قتلى وجرحى وأسرى

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، محاولات هجومية عدة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى.

في سياق متصل، أحبط الجيش اليمني هجمات مماثلة للميليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وبين "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني صد هجوماً حوثياً وقتل عشرات المهاجمين وأسر آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.

اليمن الجيش الوطني اليمني إيران مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يحبط هجمات متزامنة للحوثيين في الجوف وصنعاء
سبق

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، محاولات هجومية عدة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى.

في سياق متصل، أحبط الجيش اليمني هجمات مماثلة للميليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وبين "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني صد هجوماً حوثياً وقتل عشرات المهاجمين وأسر آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:35 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:11 PM

الجيش اليمني يحبط هجمات متزامنة للحوثيين في الجوف وصنعاء

كبد الميليشيا قتلى وجرحى وأسرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,925

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، محاولات هجومية عدة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى.

في سياق متصل، أحبط الجيش اليمني هجمات مماثلة للميليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وبين "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني صد هجوماً حوثياً وقتل عشرات المهاجمين وأسر آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.

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