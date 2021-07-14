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"موارد مكة المكرمة" تدشن حملة "نسمي على أضحيتك"

عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

دشّن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، بمكتبة صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1442/12/4هـ، حملة عيد الأضحى تحت شعار #نسمّي_على_أضحيتك وننفذها على أتم وجه، لتصل لك ولمستحقيها عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والتي تتيح إخراج الأضحية بناء على إجازة هيئة كبار العلماء وذلك على أن يتم إخراجها في الوقت المحدد شرعاً.

وتعتبر المنصة الوطنية للتبرعات، نموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والاحسان بين أفراد المجتمع.

https://donations.sa/sacrificial-feast-project/3

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد مكة المكرمة" تدشن حملة "نسمي على أضحيتك"
سبق

دشّن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، بمكتبة صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1442/12/4هـ، حملة عيد الأضحى تحت شعار #نسمّي_على_أضحيتك وننفذها على أتم وجه، لتصل لك ولمستحقيها عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والتي تتيح إخراج الأضحية بناء على إجازة هيئة كبار العلماء وذلك على أن يتم إخراجها في الوقت المحدد شرعاً.

وتعتبر المنصة الوطنية للتبرعات، نموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والاحسان بين أفراد المجتمع.

https://donations.sa/sacrificial-feast-project/3

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
07:06 PM

"موارد مكة المكرمة" تدشن حملة "نسمي على أضحيتك"

عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشّن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، بمكتبة صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1442/12/4هـ، حملة عيد الأضحى تحت شعار #نسمّي_على_أضحيتك وننفذها على أتم وجه، لتصل لك ولمستحقيها عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والتي تتيح إخراج الأضحية بناء على إجازة هيئة كبار العلماء وذلك على أن يتم إخراجها في الوقت المحدد شرعاً.

وتعتبر المنصة الوطنية للتبرعات، نموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والاحسان بين أفراد المجتمع.

https://donations.sa/sacrificial-feast-project/3

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