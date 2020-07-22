النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة عسير" تطلق خدمة إصدار تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونياً

عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونياً ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي عبر الرابط:

https://support.ars.gov.sa:4000/meeting/RegisterPermitRequest.aspx

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تم البدء فعليا في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ إلكترونياً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة عسير .

وأشار إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن جهود الأمانة للتسهيل والتيسير على المستفيدين وتوفير الخيارات المتعددة لهم .

ونوه بأنه سيتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة.

أمانة منطقة عسير للأضاحي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة عسير" تطلق خدمة إصدار تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونياً
سبق

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونياً ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي عبر الرابط:

https://support.ars.gov.sa:4000/meeting/RegisterPermitRequest.aspx

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تم البدء فعليا في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ إلكترونياً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة عسير .

وأشار إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن جهود الأمانة للتسهيل والتيسير على المستفيدين وتوفير الخيارات المتعددة لهم .

ونوه بأنه سيتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
03:49 PM

"أمانة عسير" تطلق خدمة إصدار تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونياً

عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
90

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونياً ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي عبر الرابط:

https://support.ars.gov.sa:4000/meeting/RegisterPermitRequest.aspx

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تم البدء فعليا في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ إلكترونياً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة عسير .

وأشار إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن جهود الأمانة للتسهيل والتيسير على المستفيدين وتوفير الخيارات المتعددة لهم .

ونوه بأنه سيتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,491
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,092
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,217

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة