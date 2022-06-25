النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهاجري": المملكة صخرة عاتية تتحطم عليها قوى البغي والشر

قال: استهداف المطارات يمثل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية

استنكر سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، وأدى لسقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال "الهاجري" في تصريح له اليوم: إن تعمُّد مليشيا الحوثي استهدافها المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، الأمر الذي يستوجب تصنيفها جماعة إرهابية.

وأكد في هذا الصدد أن جماعة الحوثي الإرهابية لا تختلف عن "داعش" و"القاعدة" الإرهابيتين في استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال والاحتماء بالتجمعات السكنية.

وأوضح سفير الشباب العربي أن إيران تمارس أدوراً سلبية للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم مليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين؛ بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

ودعا "الهاجري" إلى ضرورة تصنيف جماعتي "الحوثي" و"حزب الله" منظمات إرهابية على غرار "داعش" و"القاعدة"؛ لكونهما لا يقلان عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطهما إلى جميع القارات، وبدعم وحماية إيران.

وأعرب "الهاجري" عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخائها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- كما أعرب عن تعازيه لأهالي وذوي الضحية وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا العمل الآثم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهاجري": المملكة صخرة عاتية تتحطم عليها قوى البغي والشر
سبق

استنكر سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، وأدى لسقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال "الهاجري" في تصريح له اليوم: إن تعمُّد مليشيا الحوثي استهدافها المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، الأمر الذي يستوجب تصنيفها جماعة إرهابية.

وأكد في هذا الصدد أن جماعة الحوثي الإرهابية لا تختلف عن "داعش" و"القاعدة" الإرهابيتين في استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال والاحتماء بالتجمعات السكنية.

وأوضح سفير الشباب العربي أن إيران تمارس أدوراً سلبية للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم مليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين؛ بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

ودعا "الهاجري" إلى ضرورة تصنيف جماعتي "الحوثي" و"حزب الله" منظمات إرهابية على غرار "داعش" و"القاعدة"؛ لكونهما لا يقلان عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطهما إلى جميع القارات، وبدعم وحماية إيران.

وأعرب "الهاجري" عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخائها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- كما أعرب عن تعازيه لأهالي وذوي الضحية وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا العمل الآثم.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
05:13 PM

"الهاجري": المملكة صخرة عاتية تتحطم عليها قوى البغي والشر

قال: استهداف المطارات يمثل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,081

استنكر سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، وأدى لسقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال "الهاجري" في تصريح له اليوم: إن تعمُّد مليشيا الحوثي استهدافها المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، الأمر الذي يستوجب تصنيفها جماعة إرهابية.

وأكد في هذا الصدد أن جماعة الحوثي الإرهابية لا تختلف عن "داعش" و"القاعدة" الإرهابيتين في استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال والاحتماء بالتجمعات السكنية.

وأوضح سفير الشباب العربي أن إيران تمارس أدوراً سلبية للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم مليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين؛ بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

ودعا "الهاجري" إلى ضرورة تصنيف جماعتي "الحوثي" و"حزب الله" منظمات إرهابية على غرار "داعش" و"القاعدة"؛ لكونهما لا يقلان عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطهما إلى جميع القارات، وبدعم وحماية إيران.

وأعرب "الهاجري" عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخائها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- كما أعرب عن تعازيه لأهالي وذوي الضحية وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا العمل الآثم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,065
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,636
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,959

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة