"الهاجري": المملكة صخرة عاتية تتحطم عليها قوى البغي والشر

قال: استهداف المطارات يمثل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية

استنكر سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، وأدى لسقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال "الهاجري" في تصريح له اليوم: إن تعمُّد مليشيا الحوثي استهدافها المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، الأمر الذي يستوجب تصنيفها جماعة إرهابية.

وأكد في هذا الصدد أن جماعة الحوثي الإرهابية لا تختلف عن "داعش" و"القاعدة" الإرهابيتين في استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال والاحتماء بالتجمعات السكنية.

وأوضح سفير الشباب العربي أن إيران تمارس أدوراً سلبية للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم مليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين؛ بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

ودعا "الهاجري" إلى ضرورة تصنيف جماعتي "الحوثي" و"حزب الله" منظمات إرهابية على غرار "داعش" و"القاعدة"؛ لكونهما لا يقلان عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطهما إلى جميع القارات، وبدعم وحماية إيران.

وأعرب "الهاجري" عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخائها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- كما أعرب عن تعازيه لأهالي وذوي الضحية وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا العمل الآثم.