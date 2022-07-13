النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأرجنتين تتخطى مئة ألف إصابة بكورونا بعد تسجيل 2657 حالة جديدة

عدد الوفيات وصل 1845

تجاوزت الأرجنتين مئة ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845؛ وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد، وكذلك بيرو التي سجلت 11682.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأرجنتين تتخطى مئة ألف إصابة بكورونا بعد تسجيل 2657 حالة جديدة
سبق

تجاوزت الأرجنتين مئة ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845؛ وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد، وكذلك بيرو التي سجلت 11682.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:24 AM

الأرجنتين تتخطى مئة ألف إصابة بكورونا بعد تسجيل 2657 حالة جديدة

عدد الوفيات وصل 1845

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
36

تجاوزت الأرجنتين مئة ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845؛ وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد، وكذلك بيرو التي سجلت 11682.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,765
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,789
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,983

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة