الأرجنتين تتخطى مئة ألف إصابة بكورونا بعد تسجيل 2657 حالة جديدة

عدد الوفيات وصل 1845

تجاوزت الأرجنتين مئة ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845؛ وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد، وكذلك بيرو التي سجلت 11682.