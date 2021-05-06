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"هلال المدينة المنورة" يستقبل أكثر من 17 ألف مكالمة خلال ثلثي رمضان

نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفِرَق الإسعافية ونُقِلت 1603 حالات

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان، 17387 مكالمة، نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفِرَق الإسعافية، وتم نقل 1603 حالات إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن الفِرَق الإسعافية العاملة في الميدان على مدى الساعة تبلغ حوالى 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك، ويتم مراجعة ومدى الحاجة لزيادة تلك الفِرَق بشكل شبه مستمر من قِبَل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الصادرة عن غرفة العمليات بشكل إلكتروني كامل.

وأشار إلى أن الساعات التطوعية المنجزة من قِبَل متطوعي الهيئة ومتطوعاتها، بلغت 19460 ساعة؛ حيث تمت مباشرة 1088 حالة، ونُقِلت 123 حالة لفِرَق العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي، إضافة للتعامل مع 965 حالة دون الحاجة لنقلها؛ حيث يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة في موقعها.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة تُقدم خدماتها الإسعافية من خلال 36 مركزًا إسعافيًّا مجهزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، وأن طلَبَ الخدمة الإسعافية، يكون عبر الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" المدعوم بـ9 لغات ومهيأ للاستخدام من مختلف فئات المجتمع.

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"هلال المدينة المنورة" يستقبل أكثر من 17 ألف مكالمة خلال ثلثي رمضان
سبق

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان، 17387 مكالمة، نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفِرَق الإسعافية، وتم نقل 1603 حالات إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن الفِرَق الإسعافية العاملة في الميدان على مدى الساعة تبلغ حوالى 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك، ويتم مراجعة ومدى الحاجة لزيادة تلك الفِرَق بشكل شبه مستمر من قِبَل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الصادرة عن غرفة العمليات بشكل إلكتروني كامل.

وأشار إلى أن الساعات التطوعية المنجزة من قِبَل متطوعي الهيئة ومتطوعاتها، بلغت 19460 ساعة؛ حيث تمت مباشرة 1088 حالة، ونُقِلت 123 حالة لفِرَق العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي، إضافة للتعامل مع 965 حالة دون الحاجة لنقلها؛ حيث يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة في موقعها.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة تُقدم خدماتها الإسعافية من خلال 36 مركزًا إسعافيًّا مجهزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، وأن طلَبَ الخدمة الإسعافية، يكون عبر الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" المدعوم بـ9 لغات ومهيأ للاستخدام من مختلف فئات المجتمع.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
08:44 PM

"هلال المدينة المنورة" يستقبل أكثر من 17 ألف مكالمة خلال ثلثي رمضان

نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفِرَق الإسعافية ونُقِلت 1603 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان، 17387 مكالمة، نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفِرَق الإسعافية، وتم نقل 1603 حالات إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن الفِرَق الإسعافية العاملة في الميدان على مدى الساعة تبلغ حوالى 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك، ويتم مراجعة ومدى الحاجة لزيادة تلك الفِرَق بشكل شبه مستمر من قِبَل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الصادرة عن غرفة العمليات بشكل إلكتروني كامل.

وأشار إلى أن الساعات التطوعية المنجزة من قِبَل متطوعي الهيئة ومتطوعاتها، بلغت 19460 ساعة؛ حيث تمت مباشرة 1088 حالة، ونُقِلت 123 حالة لفِرَق العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي، إضافة للتعامل مع 965 حالة دون الحاجة لنقلها؛ حيث يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة في موقعها.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة تُقدم خدماتها الإسعافية من خلال 36 مركزًا إسعافيًّا مجهزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، وأن طلَبَ الخدمة الإسعافية، يكون عبر الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" المدعوم بـ9 لغات ومهيأ للاستخدام من مختلف فئات المجتمع.

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