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صفعةٌ ثم ضجة يحسمها قرار.. "واقعة المدرب السوري ولاعب اليمن" تتفاعل

مشهدٌ أثار جدلًا واسعًا في مباراة البلدين بالدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا

أدانت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، تصرف مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، لؤي عثمان، في لقاء اليمن، أمس السبت، ضمن الدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا.

وكان لؤي عثمان، قد تهجم على أحد لاعبي منتخب اليمن، قبل نهاية مباراة الفريقين، وقام بصفعه على وجهه، في مشهد أثار جدلًا واسعًا.

وقالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري؛ تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين".

وتابع البيان: "صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي نادٍ أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".

يُذكر أن المنتخب اليمني للناشئين تأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا، بفضل فوزه على سوريا 2- 1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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صفعةٌ ثم ضجة يحسمها قرار.. "واقعة المدرب السوري ولاعب اليمن" تتفاعل
سبق

أدانت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، تصرف مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، لؤي عثمان، في لقاء اليمن، أمس السبت، ضمن الدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا.

وكان لؤي عثمان، قد تهجم على أحد لاعبي منتخب اليمن، قبل نهاية مباراة الفريقين، وقام بصفعه على وجهه، في مشهد أثار جدلًا واسعًا.

وقالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري؛ تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين".

وتابع البيان: "صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي نادٍ أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".

يُذكر أن المنتخب اليمني للناشئين تأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا، بفضل فوزه على سوريا 2- 1.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
11:58 AM

صفعةٌ ثم ضجة يحسمها قرار.. "واقعة المدرب السوري ولاعب اليمن" تتفاعل

مشهدٌ أثار جدلًا واسعًا في مباراة البلدين بالدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,021

أدانت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، تصرف مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، لؤي عثمان، في لقاء اليمن، أمس السبت، ضمن الدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا.

وكان لؤي عثمان، قد تهجم على أحد لاعبي منتخب اليمن، قبل نهاية مباراة الفريقين، وقام بصفعه على وجهه، في مشهد أثار جدلًا واسعًا.

وقالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري؛ تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين".

وتابع البيان: "صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي نادٍ أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".

يُذكر أن المنتخب اليمني للناشئين تأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا، بفضل فوزه على سوريا 2- 1.

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