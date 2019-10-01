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"مدني الباحة" يُخرج محتجز "الموتيلات" بعد 5 ساعات من البحث

ترك مركبته لممارسة رياضة المشي وأُصيب في قدمه وطلب المساعدة

عثرت فِرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في الباحة قبل قليل على مواطن، فُقد في عقبة الباحة، وذلك بعد بحث استمر أكثر من 5 ساعات.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بالباحة اتصالاً من شخص، أعياه التعب بعد أن أوقف مركبته في العقبة، وانطلق في تنفيذ رياضة المشي. وبعد كيلومترات عدة تعرض لإصابة في قدمه؛ فقام بالاتصال برجال الدفاع المدني الذين باشروا الحالة برفقة رجال الهلال الأحمر، وتمكنوا من الوصول إلى الشخص.

وقال المتحدث الإعلامي بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، لـ"سبق": مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة استقبل بلاغًا في تمام الساعة الـ16:39 مساء هذا اليوم الاثنين 1/ 2/ 1441هـ بوجود محتجز داخل عقبة الباحة خلف الموتيلات، وهو شخص سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 32 سنة.

وأضاف: على الفور تم تحريك فرقتَي إنقاذ ومقطورات إنارة من إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة. وتمركزت الفرق في أعلى العقبة، وتم توزيع العمل على الفرق المشاركة إلى ثلاث نقاط، مع دعم الموقف بعدد عشرة أفراد من إدارة الباحة، وثلاثة أفراد من الإنقاذ من إدارة بني حسن، بمشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع.

وتابع: تم الوصول للشخص المحتجز على بعد ثلاثة كيلومترات انحدارًا باتجاه المخواة، وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقله عبر النقاط المحددة من قِبل القائد الميداني للمهمة والمشاركين معه في وجود منحدرات صعبة، وتضاريس خطرة.

ومن ناحيته، ناشد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير البسامي، جميع المواطنين والمقيمين عدم المجازفة في سلك مثل هذه المواقع، مع أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة هذه الرياضة في غير الأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على سلامة الأرواح.

وأثنى "البسامي" على الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في مباشرة هذا الحادث، وتمنى للجميع السلامة الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يُخرج محتجز "الموتيلات" بعد 5 ساعات من البحث
سبق

عثرت فِرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في الباحة قبل قليل على مواطن، فُقد في عقبة الباحة، وذلك بعد بحث استمر أكثر من 5 ساعات.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بالباحة اتصالاً من شخص، أعياه التعب بعد أن أوقف مركبته في العقبة، وانطلق في تنفيذ رياضة المشي. وبعد كيلومترات عدة تعرض لإصابة في قدمه؛ فقام بالاتصال برجال الدفاع المدني الذين باشروا الحالة برفقة رجال الهلال الأحمر، وتمكنوا من الوصول إلى الشخص.

وقال المتحدث الإعلامي بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، لـ"سبق": مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة استقبل بلاغًا في تمام الساعة الـ16:39 مساء هذا اليوم الاثنين 1/ 2/ 1441هـ بوجود محتجز داخل عقبة الباحة خلف الموتيلات، وهو شخص سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 32 سنة.

وأضاف: على الفور تم تحريك فرقتَي إنقاذ ومقطورات إنارة من إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة. وتمركزت الفرق في أعلى العقبة، وتم توزيع العمل على الفرق المشاركة إلى ثلاث نقاط، مع دعم الموقف بعدد عشرة أفراد من إدارة الباحة، وثلاثة أفراد من الإنقاذ من إدارة بني حسن، بمشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع.

وتابع: تم الوصول للشخص المحتجز على بعد ثلاثة كيلومترات انحدارًا باتجاه المخواة، وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقله عبر النقاط المحددة من قِبل القائد الميداني للمهمة والمشاركين معه في وجود منحدرات صعبة، وتضاريس خطرة.

ومن ناحيته، ناشد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير البسامي، جميع المواطنين والمقيمين عدم المجازفة في سلك مثل هذه المواقع، مع أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة هذه الرياضة في غير الأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على سلامة الأرواح.

وأثنى "البسامي" على الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في مباشرة هذا الحادث، وتمنى للجميع السلامة الدائمة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:07 AM

"مدني الباحة" يُخرج محتجز "الموتيلات" بعد 5 ساعات من البحث

ترك مركبته لممارسة رياضة المشي وأُصيب في قدمه وطلب المساعدة

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أحمد العبدالله - الباحة
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4,918

عثرت فِرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في الباحة قبل قليل على مواطن، فُقد في عقبة الباحة، وذلك بعد بحث استمر أكثر من 5 ساعات.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بالباحة اتصالاً من شخص، أعياه التعب بعد أن أوقف مركبته في العقبة، وانطلق في تنفيذ رياضة المشي. وبعد كيلومترات عدة تعرض لإصابة في قدمه؛ فقام بالاتصال برجال الدفاع المدني الذين باشروا الحالة برفقة رجال الهلال الأحمر، وتمكنوا من الوصول إلى الشخص.

وقال المتحدث الإعلامي بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، لـ"سبق": مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة استقبل بلاغًا في تمام الساعة الـ16:39 مساء هذا اليوم الاثنين 1/ 2/ 1441هـ بوجود محتجز داخل عقبة الباحة خلف الموتيلات، وهو شخص سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 32 سنة.

وأضاف: على الفور تم تحريك فرقتَي إنقاذ ومقطورات إنارة من إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة. وتمركزت الفرق في أعلى العقبة، وتم توزيع العمل على الفرق المشاركة إلى ثلاث نقاط، مع دعم الموقف بعدد عشرة أفراد من إدارة الباحة، وثلاثة أفراد من الإنقاذ من إدارة بني حسن، بمشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع.

وتابع: تم الوصول للشخص المحتجز على بعد ثلاثة كيلومترات انحدارًا باتجاه المخواة، وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقله عبر النقاط المحددة من قِبل القائد الميداني للمهمة والمشاركين معه في وجود منحدرات صعبة، وتضاريس خطرة.

ومن ناحيته، ناشد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير البسامي، جميع المواطنين والمقيمين عدم المجازفة في سلك مثل هذه المواقع، مع أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة هذه الرياضة في غير الأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على سلامة الأرواح.

وأثنى "البسامي" على الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في مباشرة هذا الحادث، وتمنى للجميع السلامة الدائمة.

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