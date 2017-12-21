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تعرّف على اللقاح الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد

أعلنت صربيا، أن الأبحاث العلمية الأخيرة أظهرت أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد.
وقال الوزير الصربي المسؤول عن الابتكار والتكنولوجيا نيناد بوبوفيتش، بعد لقائه مدير مركز غاماليا لعلوم الأوبئة والبيولوجيا، ألكسندر غينسبورغ، في موسكو: "أظهر لقاح "سبوتنيك V" أعلى مستوى في مكافحة متحور "أوميكرون" مقارنة مع لقاحات كورونا الأخرى.
ووفقًا لدراسة مركز "غاماليا" أظهر "سبوتنيك V" نشاطًا معادلاً عاليًا لمتحور "أوميكرون" وأنه يمكن أن يوفر حماية جدية ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء.
وأظهر "سبوتنيك V" نتائج نشاط معادلة أعلى من 3 إلى 7 مرات من اللقاحات الأخرى، بناء على دراسات أجريت هذا الشهر في أوروبا وإفريقيا.
ويمكن أن تكون الكفاءة المتوقعة بعد جرعة معززة لـ"سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون" أعلى من 80%".
وثبت أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من "سبوتنيك V" وجرعة معززة لنفس اللقاح، يتميزون بأكثر حماية ضد الفيروس.

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تعرّف على اللقاح الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد
سبق

أعلنت صربيا، أن الأبحاث العلمية الأخيرة أظهرت أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد.
وقال الوزير الصربي المسؤول عن الابتكار والتكنولوجيا نيناد بوبوفيتش، بعد لقائه مدير مركز غاماليا لعلوم الأوبئة والبيولوجيا، ألكسندر غينسبورغ، في موسكو: "أظهر لقاح "سبوتنيك V" أعلى مستوى في مكافحة متحور "أوميكرون" مقارنة مع لقاحات كورونا الأخرى.
ووفقًا لدراسة مركز "غاماليا" أظهر "سبوتنيك V" نشاطًا معادلاً عاليًا لمتحور "أوميكرون" وأنه يمكن أن يوفر حماية جدية ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء.
وأظهر "سبوتنيك V" نتائج نشاط معادلة أعلى من 3 إلى 7 مرات من اللقاحات الأخرى، بناء على دراسات أجريت هذا الشهر في أوروبا وإفريقيا.
ويمكن أن تكون الكفاءة المتوقعة بعد جرعة معززة لـ"سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون" أعلى من 80%".
وثبت أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من "سبوتنيك V" وجرعة معززة لنفس اللقاح، يتميزون بأكثر حماية ضد الفيروس.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
05:18 PM

تعرّف على اللقاح الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت صربيا، أن الأبحاث العلمية الأخيرة أظهرت أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد.
وقال الوزير الصربي المسؤول عن الابتكار والتكنولوجيا نيناد بوبوفيتش، بعد لقائه مدير مركز غاماليا لعلوم الأوبئة والبيولوجيا، ألكسندر غينسبورغ، في موسكو: "أظهر لقاح "سبوتنيك V" أعلى مستوى في مكافحة متحور "أوميكرون" مقارنة مع لقاحات كورونا الأخرى.
ووفقًا لدراسة مركز "غاماليا" أظهر "سبوتنيك V" نشاطًا معادلاً عاليًا لمتحور "أوميكرون" وأنه يمكن أن يوفر حماية جدية ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء.
وأظهر "سبوتنيك V" نتائج نشاط معادلة أعلى من 3 إلى 7 مرات من اللقاحات الأخرى، بناء على دراسات أجريت هذا الشهر في أوروبا وإفريقيا.
ويمكن أن تكون الكفاءة المتوقعة بعد جرعة معززة لـ"سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون" أعلى من 80%".
وثبت أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من "سبوتنيك V" وجرعة معززة لنفس اللقاح، يتميزون بأكثر حماية ضد الفيروس.

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