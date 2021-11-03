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مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز يناقش الخطة التطويرية

اطلع على إقرار التقرير المحاسبي للعام المالي 2020/ 2021م

ناقش مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في اجتماعه الخامس لدورته الخامسة للعام 1443هـ اليوم، بمقر المكتبة بالرياض مجموعة من التقارير السنوية والخطط التطويرية.

وقد اطلع على الخطة الاستراتيجية للمكتبة، ومراحل جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة لهذا العام، كما اطلع على إقرار التقرير المحاسبي للعام المالي 2020/ 2021م وميزانية العام 2022م .

وأكد المجلس العمل على تطوير الخطة الاستراتيجية الثقافية للمكتبة بما يتواءم مع التحولات الثقافية والمعرفية الوطنية والعالمية التي تنتهجها المملكة، من خلال رؤية 2030 ومن خلال الرؤى العلمية والحضارية التي تهدف إليها، كما أكد المجلس على تفعيل العمل الثقافي للمكتبة في مختلف المجالات.

وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المكتبة، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الدكتور عبدالرحمن بن حمد السعيد، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، والدكتور فهد بن سلطان السلطان، والدكتور عبدالله بن صالح الوشمي والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، ونائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، والدكتور أيوب من منصور الجربوع، والاستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان ومدير عام المكتبة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

واطلع المجلس على اللوائح التنظيمية لمشاريع المكتبة، وهوية المكتبة الجديدة، والتقارير التي تتضمن إنجازات المكتبة والتقرير السنوي بأبرز الفعاليات والبرامج المنفذة، وتقارير الأنشطة الثقافية للعام 2020 - 2021م .

وأكد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بعقد الشراكات مع المؤسسات الثقافية والعلمية، وتوسيع الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، نظرا لما تقوم به الثقافة في عالم اليوم من تأثير كبير على المجتمع بمختلف عناصرها المعرفية والأدبية والفكرية، إضافة الى البرامج الجديدة التي تعمل عليها المكتبة عبر استثمار مقتنيات المكتبة من وثائق ومخطوطات وكتب ومسكوكات إسلامية وخرائط وصور نادرة في إقامة معارض تفيد القارئ والباحث في المملكة العربية السعودية وخارجها، وعرض أبرز المشاهد والتطورات في التاريخ السعودي والعربي والإسلامي، والمشاركة في المناسبات الوطنية، والعمل على تطوير المادة المعرفية للمكتبة بما يتلاءم مع التطورات الحديثة التي تعتمد على النظم السحابية، والفضاء الرقمي، وبما يحقق أفضل الحلول التقنية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمكتبات العربية.

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مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز يناقش الخطة التطويرية
سبق

ناقش مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في اجتماعه الخامس لدورته الخامسة للعام 1443هـ اليوم، بمقر المكتبة بالرياض مجموعة من التقارير السنوية والخطط التطويرية.

وقد اطلع على الخطة الاستراتيجية للمكتبة، ومراحل جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة لهذا العام، كما اطلع على إقرار التقرير المحاسبي للعام المالي 2020/ 2021م وميزانية العام 2022م .

وأكد المجلس العمل على تطوير الخطة الاستراتيجية الثقافية للمكتبة بما يتواءم مع التحولات الثقافية والمعرفية الوطنية والعالمية التي تنتهجها المملكة، من خلال رؤية 2030 ومن خلال الرؤى العلمية والحضارية التي تهدف إليها، كما أكد المجلس على تفعيل العمل الثقافي للمكتبة في مختلف المجالات.

وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المكتبة، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الدكتور عبدالرحمن بن حمد السعيد، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، والدكتور فهد بن سلطان السلطان، والدكتور عبدالله بن صالح الوشمي والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، ونائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، والدكتور أيوب من منصور الجربوع، والاستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان ومدير عام المكتبة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

واطلع المجلس على اللوائح التنظيمية لمشاريع المكتبة، وهوية المكتبة الجديدة، والتقارير التي تتضمن إنجازات المكتبة والتقرير السنوي بأبرز الفعاليات والبرامج المنفذة، وتقارير الأنشطة الثقافية للعام 2020 - 2021م .

وأكد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بعقد الشراكات مع المؤسسات الثقافية والعلمية، وتوسيع الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، نظرا لما تقوم به الثقافة في عالم اليوم من تأثير كبير على المجتمع بمختلف عناصرها المعرفية والأدبية والفكرية، إضافة الى البرامج الجديدة التي تعمل عليها المكتبة عبر استثمار مقتنيات المكتبة من وثائق ومخطوطات وكتب ومسكوكات إسلامية وخرائط وصور نادرة في إقامة معارض تفيد القارئ والباحث في المملكة العربية السعودية وخارجها، وعرض أبرز المشاهد والتطورات في التاريخ السعودي والعربي والإسلامي، والمشاركة في المناسبات الوطنية، والعمل على تطوير المادة المعرفية للمكتبة بما يتلاءم مع التطورات الحديثة التي تعتمد على النظم السحابية، والفضاء الرقمي، وبما يحقق أفضل الحلول التقنية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمكتبات العربية.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
05:56 PM

مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز يناقش الخطة التطويرية

اطلع على إقرار التقرير المحاسبي للعام المالي 2020/ 2021م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقش مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في اجتماعه الخامس لدورته الخامسة للعام 1443هـ اليوم، بمقر المكتبة بالرياض مجموعة من التقارير السنوية والخطط التطويرية.

وقد اطلع على الخطة الاستراتيجية للمكتبة، ومراحل جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة لهذا العام، كما اطلع على إقرار التقرير المحاسبي للعام المالي 2020/ 2021م وميزانية العام 2022م .

وأكد المجلس العمل على تطوير الخطة الاستراتيجية الثقافية للمكتبة بما يتواءم مع التحولات الثقافية والمعرفية الوطنية والعالمية التي تنتهجها المملكة، من خلال رؤية 2030 ومن خلال الرؤى العلمية والحضارية التي تهدف إليها، كما أكد المجلس على تفعيل العمل الثقافي للمكتبة في مختلف المجالات.

وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المكتبة، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الدكتور عبدالرحمن بن حمد السعيد، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، والدكتور فهد بن سلطان السلطان، والدكتور عبدالله بن صالح الوشمي والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، ونائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، والدكتور أيوب من منصور الجربوع، والاستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان ومدير عام المكتبة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

واطلع المجلس على اللوائح التنظيمية لمشاريع المكتبة، وهوية المكتبة الجديدة، والتقارير التي تتضمن إنجازات المكتبة والتقرير السنوي بأبرز الفعاليات والبرامج المنفذة، وتقارير الأنشطة الثقافية للعام 2020 - 2021م .

وأكد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بعقد الشراكات مع المؤسسات الثقافية والعلمية، وتوسيع الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، نظرا لما تقوم به الثقافة في عالم اليوم من تأثير كبير على المجتمع بمختلف عناصرها المعرفية والأدبية والفكرية، إضافة الى البرامج الجديدة التي تعمل عليها المكتبة عبر استثمار مقتنيات المكتبة من وثائق ومخطوطات وكتب ومسكوكات إسلامية وخرائط وصور نادرة في إقامة معارض تفيد القارئ والباحث في المملكة العربية السعودية وخارجها، وعرض أبرز المشاهد والتطورات في التاريخ السعودي والعربي والإسلامي، والمشاركة في المناسبات الوطنية، والعمل على تطوير المادة المعرفية للمكتبة بما يتلاءم مع التطورات الحديثة التي تعتمد على النظم السحابية، والفضاء الرقمي، وبما يحقق أفضل الحلول التقنية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمكتبات العربية.

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