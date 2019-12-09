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تحية لكل أب وأُم لمعاق.. وزير التعليم: نعرف حاجتكم.. ولن نتخلى عنكم

خلال حفل تدشين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بالمدينة المنورة

عايش وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في كلمته التي ألقاها اليوم أمام أمير منطقة المدينة المنورة وأهلها معاناة أُسر المعاقين مع أبنائهم، وبدأ يستشعر حاجتهم الإنسانية وحقوقهم الحياتية، موجهًا تحية إجلال لكل أب وأم لمعاق.

وفي التفاصيل، قال الوزير "آل الشيخ": إن الواجب يحتم علينا أن نقدم للأشخاص ذوي الإعاقة ما هو أكبر من الشعور الإنساني تجاههم؛ فهم وأسرهم ينتظرون عملاً يستجيب لاحتياجاتهم، ويضمن حقوقهم.

وأضاف: ليس في القلب ما هو أصدق من حبنا وتقديرنا لهم، وليس في الإحساس ما هو أجمل من إحياء الأمل فيهم، ورسم الابتسامة في وجهوهم.. وبالرغم من ذلك نجدهم يستحقون أن نبذل لأجلهم المزيد. فلكل أب وأم لمعاق تحية إجلال وتقدير لكل التضحيات التي يبذلونها. ولروحهما التي تفيض كل يوم بذلاً وعطاء نقول: نحن معكم، ولن نتخلى عنكم.

وجاءت مضامين كلمته في حفل تدشين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بالمدينة المنورة، التي تضم في مرحلتها الأولى 9 مراكز للإعاقات الفكرية والسمعية والبصرية كافة، وصعوبات التعلم للبنين والبنات، إضافة إلى مركز للتوحد، ومركز رياضي، ونادٍ مسائي للموهوبين، ومركز للتدريب والتأهيل، ومدرسة تطبّق التعليم الشامل.

وتضم المدينة مركزًا لأبحاث التوحد والإعاقات الفكرية لتمكين الباحثين والمهتمين من الجامعات والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في الإعاقة من إجراء الأبحاث والدراسات.

وزير التعليم حمد آل الشيخ أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أسر المعاقين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحية لكل أب وأُم لمعاق.. وزير التعليم: نعرف حاجتكم.. ولن نتخلى عنكم
سبق

عايش وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في كلمته التي ألقاها اليوم أمام أمير منطقة المدينة المنورة وأهلها معاناة أُسر المعاقين مع أبنائهم، وبدأ يستشعر حاجتهم الإنسانية وحقوقهم الحياتية، موجهًا تحية إجلال لكل أب وأم لمعاق.

وفي التفاصيل، قال الوزير "آل الشيخ": إن الواجب يحتم علينا أن نقدم للأشخاص ذوي الإعاقة ما هو أكبر من الشعور الإنساني تجاههم؛ فهم وأسرهم ينتظرون عملاً يستجيب لاحتياجاتهم، ويضمن حقوقهم.

وأضاف: ليس في القلب ما هو أصدق من حبنا وتقديرنا لهم، وليس في الإحساس ما هو أجمل من إحياء الأمل فيهم، ورسم الابتسامة في وجهوهم.. وبالرغم من ذلك نجدهم يستحقون أن نبذل لأجلهم المزيد. فلكل أب وأم لمعاق تحية إجلال وتقدير لكل التضحيات التي يبذلونها. ولروحهما التي تفيض كل يوم بذلاً وعطاء نقول: نحن معكم، ولن نتخلى عنكم.

وجاءت مضامين كلمته في حفل تدشين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بالمدينة المنورة، التي تضم في مرحلتها الأولى 9 مراكز للإعاقات الفكرية والسمعية والبصرية كافة، وصعوبات التعلم للبنين والبنات، إضافة إلى مركز للتوحد، ومركز رياضي، ونادٍ مسائي للموهوبين، ومركز للتدريب والتأهيل، ومدرسة تطبّق التعليم الشامل.

وتضم المدينة مركزًا لأبحاث التوحد والإعاقات الفكرية لتمكين الباحثين والمهتمين من الجامعات والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في الإعاقة من إجراء الأبحاث والدراسات.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:05 AM

تحية لكل أب وأُم لمعاق.. وزير التعليم: نعرف حاجتكم.. ولن نتخلى عنكم

خلال حفل تدشين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بالمدينة المنورة

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عيسى الحربي - الرياض
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عايش وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في كلمته التي ألقاها اليوم أمام أمير منطقة المدينة المنورة وأهلها معاناة أُسر المعاقين مع أبنائهم، وبدأ يستشعر حاجتهم الإنسانية وحقوقهم الحياتية، موجهًا تحية إجلال لكل أب وأم لمعاق.

وفي التفاصيل، قال الوزير "آل الشيخ": إن الواجب يحتم علينا أن نقدم للأشخاص ذوي الإعاقة ما هو أكبر من الشعور الإنساني تجاههم؛ فهم وأسرهم ينتظرون عملاً يستجيب لاحتياجاتهم، ويضمن حقوقهم.

وأضاف: ليس في القلب ما هو أصدق من حبنا وتقديرنا لهم، وليس في الإحساس ما هو أجمل من إحياء الأمل فيهم، ورسم الابتسامة في وجهوهم.. وبالرغم من ذلك نجدهم يستحقون أن نبذل لأجلهم المزيد. فلكل أب وأم لمعاق تحية إجلال وتقدير لكل التضحيات التي يبذلونها. ولروحهما التي تفيض كل يوم بذلاً وعطاء نقول: نحن معكم، ولن نتخلى عنكم.

وجاءت مضامين كلمته في حفل تدشين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بالمدينة المنورة، التي تضم في مرحلتها الأولى 9 مراكز للإعاقات الفكرية والسمعية والبصرية كافة، وصعوبات التعلم للبنين والبنات، إضافة إلى مركز للتوحد، ومركز رياضي، ونادٍ مسائي للموهوبين، ومركز للتدريب والتأهيل، ومدرسة تطبّق التعليم الشامل.

وتضم المدينة مركزًا لأبحاث التوحد والإعاقات الفكرية لتمكين الباحثين والمهتمين من الجامعات والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في الإعاقة من إجراء الأبحاث والدراسات.

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