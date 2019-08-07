تنبيهات #الإنذار_المبكر تتوالى وعنوانها "عوالق ترابية ثم هطولات"

مكة المكرمة لها النصيب الأكبر من التنبيهات الصباحية "رياح وأمطار"

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق عدة؛ منها: مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من الباحة ومكة المكرمة تشهدان حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية مع تدنٍ في الرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل في مكة: القنفذة والليث، وبدأت في الـ2:45 صباح اليوم، وتستمر حتى الحادية عشرة صباحًا.

وخصت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بالتنبيه لحالة عوالق ترابية بكل من العاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، بدأت من الـ1:15 صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة باستمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية بمنطقتي عسير وجازان، من الثانية عشرة بداية اليوم الأربعاء حتى الحادية عشرة صباحًا.

وأضافت الهيئة في تنبيه متقدم لها، أن منطقة عسير تشهد حالة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية من الثامنة صباحًا، ولمدة 12 ساعة.

ونبّهت بشكل متقدم منطقة مكة المكرمة من جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، بكل من القنفذة والليث وبحرة من الـ2:45 فجر اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.