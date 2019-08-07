النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهات #الإنذار_المبكر تتوالى وعنوانها "عوالق ترابية ثم هطولات"

مكة المكرمة لها النصيب الأكبر من التنبيهات الصباحية "رياح وأمطار"

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق عدة؛ منها: مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من الباحة ومكة المكرمة تشهدان حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية مع تدنٍ في الرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل في مكة: القنفذة والليث، وبدأت في الـ2:45 صباح اليوم، وتستمر حتى الحادية عشرة صباحًا.

وخصت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بالتنبيه لحالة عوالق ترابية بكل من العاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، بدأت من الـ1:15 صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة باستمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية بمنطقتي عسير وجازان، من الثانية عشرة بداية اليوم الأربعاء حتى الحادية عشرة صباحًا.

وأضافت الهيئة في تنبيه متقدم لها، أن منطقة عسير تشهد حالة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية من الثامنة صباحًا، ولمدة 12 ساعة.

ونبّهت بشكل متقدم منطقة مكة المكرمة من جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، بكل من القنفذة والليث وبحرة من الـ2:45 فجر اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهات #الإنذار_المبكر تتوالى وعنوانها "عوالق ترابية ثم هطولات"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق عدة؛ منها: مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من الباحة ومكة المكرمة تشهدان حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية مع تدنٍ في الرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل في مكة: القنفذة والليث، وبدأت في الـ2:45 صباح اليوم، وتستمر حتى الحادية عشرة صباحًا.

وخصت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بالتنبيه لحالة عوالق ترابية بكل من العاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، بدأت من الـ1:15 صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة باستمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية بمنطقتي عسير وجازان، من الثانية عشرة بداية اليوم الأربعاء حتى الحادية عشرة صباحًا.

وأضافت الهيئة في تنبيه متقدم لها، أن منطقة عسير تشهد حالة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية من الثامنة صباحًا، ولمدة 12 ساعة.

ونبّهت بشكل متقدم منطقة مكة المكرمة من جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، بكل من القنفذة والليث وبحرة من الـ2:45 فجر اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:56 AM

تنبيهات #الإنذار_المبكر تتوالى وعنوانها "عوالق ترابية ثم هطولات"

مكة المكرمة لها النصيب الأكبر من التنبيهات الصباحية "رياح وأمطار"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
8,359

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق عدة؛ منها: مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من الباحة ومكة المكرمة تشهدان حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية مع تدنٍ في الرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل في مكة: القنفذة والليث، وبدأت في الـ2:45 صباح اليوم، وتستمر حتى الحادية عشرة صباحًا.

وخصت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بالتنبيه لحالة عوالق ترابية بكل من العاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، بدأت من الـ1:15 صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة باستمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية بمنطقتي عسير وجازان، من الثانية عشرة بداية اليوم الأربعاء حتى الحادية عشرة صباحًا.

وأضافت الهيئة في تنبيه متقدم لها، أن منطقة عسير تشهد حالة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية من الثامنة صباحًا، ولمدة 12 ساعة.

ونبّهت بشكل متقدم منطقة مكة المكرمة من جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، بكل من القنفذة والليث وبحرة من الـ2:45 فجر اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,543
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,677

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة