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شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها

المُتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتباهون بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضلٍ من الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (ثلاثة مواطِنين في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها
سبق

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتباهون بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضلٍ من الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (ثلاثة مواطِنين في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
03:30 PM

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها

المُتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
12,423

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتباهون بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضلٍ من الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (ثلاثة مواطِنين في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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