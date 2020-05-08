شاهد.. انهيارات وانقطاع عدد من الطرق بجبال هروب.. ومطالبات بحلول

زادت معاناة سكان ضيعة الصهاليل في نقل الحالات الطارئة من المرضى

تزايدت الانهيارات بجبال هروب خلال اليومين الماضيين، واستمر انقطاع عدد من الطرق حتى قبل قليل، فيما ناشد الأهالي الجهات المختصة سرعة التجاوب.

وتفصيلاً، تشهد طرقات جبال الصهاليل بمحافظة هروب شرق منطقة جازان انهيارات متواصلة؛ ما أدى لانقطاع سكان ضيعة الصهاليل، ومعاناتهم في نقل المرضى، وزاد معاناتهم من وقوع حالات طارئة.

وطالب سكان ضيعة الصهاليل الجهات المختصة بسرعة التجاوب بعدما تكررت مناشداتهم ومطالباتهم بفتح الطرق. فيما وثَّق الأهالي تلك الانقطاعات عبر مقاطع فيديو.