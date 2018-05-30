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وزير الخارجية المصري ونظيره الإسرائيلي يبحثان الأوضاع في غزة بعد وقف إطلاق النار

مساعي حثيثة للقاهرة لإحياء مسار السلام

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، في القاهرة اليوم الأحد، الأوضاع في قطاع غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على موقع "تويتر": "في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، أعرب "أشكينازي" على "تويتر" بالعربية، عن شكره على دعوة وزير خارجية مصر سامح شكري، مشيراً إلى أنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاماً.

وقال الوزير الإسرائيلي: "سنجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات؛ لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

وذكر أنه سيركز خلال المحادثات على إعادة جنود ومواطنين إسرائيليين موجودين في قبضة حركة "حماس".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية المصري ونظيره الإسرائيلي يبحثان الأوضاع في غزة بعد وقف إطلاق النار
سبق

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، في القاهرة اليوم الأحد، الأوضاع في قطاع غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على موقع "تويتر": "في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، أعرب "أشكينازي" على "تويتر" بالعربية، عن شكره على دعوة وزير خارجية مصر سامح شكري، مشيراً إلى أنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاماً.

وقال الوزير الإسرائيلي: "سنجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات؛ لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

وذكر أنه سيركز خلال المحادثات على إعادة جنود ومواطنين إسرائيليين موجودين في قبضة حركة "حماس".

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
04:27 PM

وزير الخارجية المصري ونظيره الإسرائيلي يبحثان الأوضاع في غزة بعد وقف إطلاق النار

مساعي حثيثة للقاهرة لإحياء مسار السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، في القاهرة اليوم الأحد، الأوضاع في قطاع غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على موقع "تويتر": "في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، أعرب "أشكينازي" على "تويتر" بالعربية، عن شكره على دعوة وزير خارجية مصر سامح شكري، مشيراً إلى أنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاماً.

وقال الوزير الإسرائيلي: "سنجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات؛ لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

وذكر أنه سيركز خلال المحادثات على إعادة جنود ومواطنين إسرائيليين موجودين في قبضة حركة "حماس".

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