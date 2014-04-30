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أمير عسير: مشروع "القدية" داعم للاقتصاد السعودي والسياحة المحلية

خلال برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع "القدية" الترفيهي الحضاري الذي يعد الأضخم من نوعه لما يشكله من دور حقيقي في جعل المملكة وجهة ترفيهية لأكثر من ٣١ مليون سائح سنوياً عبر خياراته المتعددة، بالإضافة إلى ما سيحققه من دعم للسياحة المحلية وجذب للاستثمار وتحقيق لعوائد ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي بشكل مباشر .

وأوضح أمير عسير أن المشروع وما سبقه من مشروعات أعلن عنها سابقًا تأتي في سبيل تنمية الإنسان في الوطن الغالي.

واضاف أن مشروع "القدية" سيكون له آثار كبيرة وإيجابية على الوطن من خلال إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتهدف إلى تنمية بلادنا بصورة شاملة .

واختتم الأمير فيصل بن خالد حديثه مؤكدًا أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله، بتنمية كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن الغالي, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير: مشروع "القدية" داعم للاقتصاد السعودي والسياحة المحلية
سبق

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع "القدية" الترفيهي الحضاري الذي يعد الأضخم من نوعه لما يشكله من دور حقيقي في جعل المملكة وجهة ترفيهية لأكثر من ٣١ مليون سائح سنوياً عبر خياراته المتعددة، بالإضافة إلى ما سيحققه من دعم للسياحة المحلية وجذب للاستثمار وتحقيق لعوائد ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي بشكل مباشر .

وأوضح أمير عسير أن المشروع وما سبقه من مشروعات أعلن عنها سابقًا تأتي في سبيل تنمية الإنسان في الوطن الغالي.

واضاف أن مشروع "القدية" سيكون له آثار كبيرة وإيجابية على الوطن من خلال إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتهدف إلى تنمية بلادنا بصورة شاملة .

واختتم الأمير فيصل بن خالد حديثه مؤكدًا أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله، بتنمية كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن الغالي, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
06:59 PM

أمير عسير: مشروع "القدية" داعم للاقتصاد السعودي والسياحة المحلية

خلال برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين

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ظافر الشهري - عسير
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رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع "القدية" الترفيهي الحضاري الذي يعد الأضخم من نوعه لما يشكله من دور حقيقي في جعل المملكة وجهة ترفيهية لأكثر من ٣١ مليون سائح سنوياً عبر خياراته المتعددة، بالإضافة إلى ما سيحققه من دعم للسياحة المحلية وجذب للاستثمار وتحقيق لعوائد ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي بشكل مباشر .

وأوضح أمير عسير أن المشروع وما سبقه من مشروعات أعلن عنها سابقًا تأتي في سبيل تنمية الإنسان في الوطن الغالي.

واضاف أن مشروع "القدية" سيكون له آثار كبيرة وإيجابية على الوطن من خلال إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتهدف إلى تنمية بلادنا بصورة شاملة .

واختتم الأمير فيصل بن خالد حديثه مؤكدًا أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله، بتنمية كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن الغالي, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.

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