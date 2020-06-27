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"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

تسجيل 1657 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة

تقرير "الصحة" اليومي: يصل إجمالي المتعافين إلى 122128

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1657 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 178504 حالة، كما تم تسجيل 1657 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 122128، وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511 "رحمهم الله"، كما أكدت أن الحالات النشطة 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 1657 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1657 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 178504 حالة، كما تم تسجيل 1657 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 122128، وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511 "رحمهم الله"، كما أكدت أن الحالات النشطة 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
03:41 PM

تسجيل 1657 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة

تقرير "الصحة" اليومي: يصل إجمالي المتعافين إلى 122128

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
1,377

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1657 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 178504 حالة، كما تم تسجيل 1657 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 122128، وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511 "رحمهم الله"، كما أكدت أن الحالات النشطة 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة.

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