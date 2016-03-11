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فيديو الصداقة الحقيقية.. شاهد أغرب ما يفعله هذا البط يوميًّا

بعد العودة يفترق أمام المنزل وكأنه يتفق على اللقاء مجددًا

نشر رجل صيني، فيديو يُظهر مجموعة من البط في حيه وهي تقف بشكل يومي أمام منزله لانتظار خروج مجموعة أخرى من البط، قبل أن ينطلق القطيع في رحلة جماعية إلى النهر.

وتنقل صحيفة "البيان" الإماراتية عن موقع "بيبولز ديلي" الصيني، أن البط اعتاد أن يقف أمام الباب الخارجي للجيران ويصدر أصواتًا ليسمعها البط الموجود داخل منزل الجيران، ثم ينتظر البط أمام الباب لحين خروج الأصدقاء، والذهاب إلى النهر وقضاء اليوم.

وبعد العودة عند مغيب الشمس، يقف البط لبرهة أمام المنزل قبل أن يفترق؛ وكأنه يتفق على اللقاء مجددًا في اليوم التالي.

رجل صيني مجموعة من البط أمام منزله

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فيديو الصداقة الحقيقية.. شاهد أغرب ما يفعله هذا البط يوميًّا
سبق

نشر رجل صيني، فيديو يُظهر مجموعة من البط في حيه وهي تقف بشكل يومي أمام منزله لانتظار خروج مجموعة أخرى من البط، قبل أن ينطلق القطيع في رحلة جماعية إلى النهر.

وتنقل صحيفة "البيان" الإماراتية عن موقع "بيبولز ديلي" الصيني، أن البط اعتاد أن يقف أمام الباب الخارجي للجيران ويصدر أصواتًا ليسمعها البط الموجود داخل منزل الجيران، ثم ينتظر البط أمام الباب لحين خروج الأصدقاء، والذهاب إلى النهر وقضاء اليوم.

وبعد العودة عند مغيب الشمس، يقف البط لبرهة أمام المنزل قبل أن يفترق؛ وكأنه يتفق على اللقاء مجددًا في اليوم التالي.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:56 PM

فيديو الصداقة الحقيقية.. شاهد أغرب ما يفعله هذا البط يوميًّا

بعد العودة يفترق أمام المنزل وكأنه يتفق على اللقاء مجددًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
9,417

نشر رجل صيني، فيديو يُظهر مجموعة من البط في حيه وهي تقف بشكل يومي أمام منزله لانتظار خروج مجموعة أخرى من البط، قبل أن ينطلق القطيع في رحلة جماعية إلى النهر.

وتنقل صحيفة "البيان" الإماراتية عن موقع "بيبولز ديلي" الصيني، أن البط اعتاد أن يقف أمام الباب الخارجي للجيران ويصدر أصواتًا ليسمعها البط الموجود داخل منزل الجيران، ثم ينتظر البط أمام الباب لحين خروج الأصدقاء، والذهاب إلى النهر وقضاء اليوم.

وبعد العودة عند مغيب الشمس، يقف البط لبرهة أمام المنزل قبل أن يفترق؛ وكأنه يتفق على اللقاء مجددًا في اليوم التالي.

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