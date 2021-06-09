ألمانيا.. عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا يرتفع بواقع 3254

طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع بواقع 3254 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و705942.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 ليصل إلى 89491.