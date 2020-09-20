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بقيادة حاخامات متطرفين.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجوّلون في أرجائه

لممارسة طقوس دينية تبدأ اليوم حتى الخميس وسط حراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، لممارسة طقوس دينية تبدأ من اليوم حتى الخميس المقبل، حسب التقويم العبري، بحراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عددٍ من حاخامات الجماعات المتطرفة.

الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية

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بقيادة حاخامات متطرفين.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجوّلون في أرجائه
سبق

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، لممارسة طقوس دينية تبدأ من اليوم حتى الخميس المقبل، حسب التقويم العبري، بحراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عددٍ من حاخامات الجماعات المتطرفة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
12:02 PM

بقيادة حاخامات متطرفين.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجوّلون في أرجائه

لممارسة طقوس دينية تبدأ اليوم حتى الخميس وسط حراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، لممارسة طقوس دينية تبدأ من اليوم حتى الخميس المقبل، حسب التقويم العبري، بحراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عددٍ من حاخامات الجماعات المتطرفة.

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