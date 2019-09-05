قدمت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء)، ما يزيد على مائة وتسعة وتسعين مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتين وثمانية وسبعين ريالًا، مساعدات مالية وقروضًا لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج. وقال المستشار المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي: إنه استفاد من القروض والمساعدات المالية التي تقدمها الجمعية 35266 شابًّا منذ إنشاء الجمعية عام 1410هـ. وأضاف أن إجمالي الإعانات غير المستردة المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، بلغ ثلاثة وستين مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانية وسبعين ريالًا، ويتراوح مقدار المساعدة بين ثلاثة إلى خمسة آلاف لكل شاب، وفق تقدير اللجنة المختصة التي تدرس الطلبات. وتابع: بلغ إجمالي القروض المستردة مائة وخمسة وثلاثين مليونًا وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال؛ حيث يتم منح القرض بمقدار عشرة آلاف لكل شاب، تستردّ على شكل أقساط ميسرة تتراوح بين 300 إلى 500 ريال كل شهر. ولفت إلى أن برامج الجمعية لا تقتصر على الدعم المادي، بل تقدم أيضًا مساعدات عينية، وتعمل كذلك على إقامة الدورات التأهيلية التي تتناول الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية لإعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية، بالإضافة إلى التخفيضات المقدمة من قصور وقاعات الأفراح، والتي يستفيد منها المقبلون على الزواج للتيسير عليهم، وكذلك إقامة احتفالات الزواج الجماعي، والتوفيق بين راغبي الزواج، والاستشارات الأسرية المتخصصة. وقدم "المدخلي" شكره باسم مجلس إدارة الجمعية والجهاز التنفيذي والمستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، للداعمين من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري لتفاعلهم ودعمهم للجمعية لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

"رفاء" للتنمية الأسرية تقدم أكثر من 199 مليونًا قروضًا ومساعدات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-05 قدمت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء)، ما يزيد على مائة وتسعة وتسعين مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتين وثمانية وسبعين ريالًا، مساعدات مالية وقروضًا لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج.



وقال المستشار المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي: إنه استفاد من القروض والمساعدات المالية التي تقدمها الجمعية 35266 شابًّا منذ إنشاء الجمعية عام 1410هـ.



وأضاف أن إجمالي الإعانات غير المستردة المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، بلغ ثلاثة وستين مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانية وسبعين ريالًا، ويتراوح مقدار المساعدة بين ثلاثة إلى خمسة آلاف لكل شاب، وفق تقدير اللجنة المختصة التي تدرس الطلبات.



وتابع: بلغ إجمالي القروض المستردة مائة وخمسة وثلاثين مليونًا وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال؛ حيث يتم منح القرض بمقدار عشرة آلاف لكل شاب، تستردّ على شكل أقساط ميسرة تتراوح بين 300 إلى 500 ريال كل شهر.



ولفت إلى أن برامج الجمعية لا تقتصر على الدعم المادي، بل تقدم أيضًا مساعدات عينية، وتعمل كذلك على إقامة الدورات التأهيلية التي تتناول الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية لإعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية، بالإضافة إلى التخفيضات المقدمة من قصور وقاعات الأفراح، والتي يستفيد منها المقبلون على الزواج للتيسير عليهم، وكذلك إقامة احتفالات الزواج الجماعي، والتوفيق بين راغبي الزواج، والاستشارات الأسرية المتخصصة.



وقدم "المدخلي" شكره باسم مجلس إدارة الجمعية والجهاز التنفيذي والمستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، للداعمين من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري لتفاعلهم ودعمهم للجمعية لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 07:08 PM

"رفاء" للتنمية الأسرية تقدم أكثر من 199 مليونًا قروضًا ومساعدات استفاد منها أكثر من 35 ألف شاب منذ نشأة الجمعية





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قدمت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء)، ما يزيد على مائة وتسعة وتسعين مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتين وثمانية وسبعين ريالًا، مساعدات مالية وقروضًا لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج.



وقال المستشار المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي: إنه استفاد من القروض والمساعدات المالية التي تقدمها الجمعية 35266 شابًّا منذ إنشاء الجمعية عام 1410هـ.



وأضاف أن إجمالي الإعانات غير المستردة المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، بلغ ثلاثة وستين مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانية وسبعين ريالًا، ويتراوح مقدار المساعدة بين ثلاثة إلى خمسة آلاف لكل شاب، وفق تقدير اللجنة المختصة التي تدرس الطلبات.



وتابع: بلغ إجمالي القروض المستردة مائة وخمسة وثلاثين مليونًا وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال؛ حيث يتم منح القرض بمقدار عشرة آلاف لكل شاب، تستردّ على شكل أقساط ميسرة تتراوح بين 300 إلى 500 ريال كل شهر.



ولفت إلى أن برامج الجمعية لا تقتصر على الدعم المادي، بل تقدم أيضًا مساعدات عينية، وتعمل كذلك على إقامة الدورات التأهيلية التي تتناول الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية لإعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية، بالإضافة إلى التخفيضات المقدمة من قصور وقاعات الأفراح، والتي يستفيد منها المقبلون على الزواج للتيسير عليهم، وكذلك إقامة احتفالات الزواج الجماعي، والتوفيق بين راغبي الزواج، والاستشارات الأسرية المتخصصة.



وقدم "المدخلي" شكره باسم مجلس إدارة الجمعية والجهاز التنفيذي والمستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، للداعمين من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري لتفاعلهم ودعمهم للجمعية لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.