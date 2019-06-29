استشهد بها ولي العهد بقمة مجموعة العشرين.. ما أهداف مبادرة السعودية "الطاقة من أجل الفقراء"؟

حذّر من وجود أكثر من مليارِ إنسان دون مورد دائم لها

استمراراً للسياسة المعهودة عن السعودية في دعم الدول الفقيرة والنامية والسعي إلى إيجاد توازن عالمي في قضية التنمية من خلال الاهتمام بمكافحة الفقر، حذر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته اليوم (السبت) في الجلسة الرابعة من جلسات قمة دول مجموعة العشرين المتعلقة بالتغير المناخي والطاقة والبيئة، من مغبة وجود أكثرَ من مليارِ إنسانٍ دون مورد طاقة دائم، وما تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من نقص الوصول إلى موارد الطاقة، وضرورة التعاون ودعم الدولِ الأقلِ نمواً، لافتاً في هذا الجانب إلى مبادرة السعودية في عام 2008م ببرنامج "الطاقة من أجل الفقراء"، فما تلك المبادرة؟ وما أهدافها؟

مبادرة "الطاقة من أجل الفقراء" هي مبادرة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء انعقاد "اجتماع جدة للطاقة" في يونيو (حزيران) 2008 الذي شاركت فيه 36 دولة من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول وسبع منظمات دولية، وتقوم المبادرة على تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة من خلال محورين أساسيين هما: تقديم مساعدة مالية سريعة للمساعدة في التعامل مع تقلبات الأسعار، وتمويل مشاريع الطاقة التي تساندها الجهات التمويلية المشاركة والاستثمار المتوازي.

واقترح الملك عبدالله على البنك الدولي تنظيم اجتماع للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة المبادرة وتفعيلها، ودعا المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج مواز للمبادرة له صفة الاستمرارية مقترحًا أن يخصص لهذا البرنامج مليار دولار أمريكي، وأعلن عن استعداد المملكة للمساهمة في تمويل البرنامجين ضمن الإطار الذي يتفق عليه، كما أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية من الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها.