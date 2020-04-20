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كندا.. حصيلة إطلاق النار الجماعي ترتفع إلى 18

بينهم المسلح وشرطية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، أن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي ارتفعت إلى 18، بمن فيهم شرطية والمسلح.

وقال "ترودو" للصحفيين: "المسلح أودى بحياة 18 شخصاً على الأقل، من بينهم شرطية ترتدي الزي الرسمي وظيفتها حماية الأرواح حتى إذا كانت تعرض حياتها للخطر"، في إشارة إلى هيدي ستيفنسون بالشرطة الملكية الكندية التي قتلت أمس الأحد في حادث إطلاق نار جماعي بإقليم نوفا سكوتيا المطل على المحيط الأطلسي.

كندا إطلاق نار

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كندا.. حصيلة إطلاق النار الجماعي ترتفع إلى 18
سبق

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، أن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي ارتفعت إلى 18، بمن فيهم شرطية والمسلح.

وقال "ترودو" للصحفيين: "المسلح أودى بحياة 18 شخصاً على الأقل، من بينهم شرطية ترتدي الزي الرسمي وظيفتها حماية الأرواح حتى إذا كانت تعرض حياتها للخطر"، في إشارة إلى هيدي ستيفنسون بالشرطة الملكية الكندية التي قتلت أمس الأحد في حادث إطلاق نار جماعي بإقليم نوفا سكوتيا المطل على المحيط الأطلسي.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:49 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:17 PM

كندا.. حصيلة إطلاق النار الجماعي ترتفع إلى 18

بينهم المسلح وشرطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,321

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، أن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي ارتفعت إلى 18، بمن فيهم شرطية والمسلح.

وقال "ترودو" للصحفيين: "المسلح أودى بحياة 18 شخصاً على الأقل، من بينهم شرطية ترتدي الزي الرسمي وظيفتها حماية الأرواح حتى إذا كانت تعرض حياتها للخطر"، في إشارة إلى هيدي ستيفنسون بالشرطة الملكية الكندية التي قتلت أمس الأحد في حادث إطلاق نار جماعي بإقليم نوفا سكوتيا المطل على المحيط الأطلسي.

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