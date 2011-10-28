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"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، الثلاثاء: إن رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "فيفا": إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عامًا ظهرت عليه أعراض طفيفة، وعزل نفسه ذاتيًّا، وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف البيان: "جميع المخالطين لرئيس فيفا في الأيام القليلة الماضية تم إبلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»
سبق

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، الثلاثاء: إن رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "فيفا": إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عامًا ظهرت عليه أعراض طفيفة، وعزل نفسه ذاتيًّا، وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف البيان: "جميع المخالطين لرئيس فيفا في الأيام القليلة الماضية تم إبلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة".

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
07:28 PM

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، الثلاثاء: إن رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "فيفا": إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عامًا ظهرت عليه أعراض طفيفة، وعزل نفسه ذاتيًّا، وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف البيان: "جميع المخالطين لرئيس فيفا في الأيام القليلة الماضية تم إبلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة".

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