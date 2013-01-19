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أعاد يداً بَتَرَها منشار كهربائي بالكامل.. إنجاز لفريق طبي بالرياض وتكريم

مدير مدينة الملك سعود التنفيذي معرباً عن سعادته: عمل يستحق الذكر والاحترام

كرّم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي، الفريق الطبي من قسم التجميل الذي حقق إنجازاً طبياً مميزاً بإجرائه عملية إعادة يد مبتورة بالكامل، تسبب بها منشار كهربائي.

وأعرب "العنزي" عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الطبي، الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها المدينة الطبية؛ مؤكداً أن ما قام به الفريق الطبي المشرف على العملية عمل جدير يستحق الذكر والاحترام والتقدير، ويسمو بقيمة المدينة؛ منوهاً بأنه يعكس مدى جاهزية واستعداد العاملين فيها لاستقبال كل الحالات الحرجة؛ حيث تم الإنجاز بكفاءة ودقة عاليتين.

وشدد على أن إدارة المدينة لا تتوانى في تكريم المنجزين؛ وذلك لأهمية ذلك في تحفيز كل الأقسام بمختلف التخصصات، ودفعهم لتحقيق الإنجازات الطبية.

وقدّم المدير التنفيذي، شكره للفريق على ما بذله من جهد كبير في نجاح العملية؛ مؤكداً الاستمرار في دعمهم وتقديم كل الحوافز في سبيل الوصول إلى أفضل خدمة للمرضى.

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أعاد يداً بَتَرَها منشار كهربائي بالكامل.. إنجاز لفريق طبي بالرياض وتكريم
سبق

كرّم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي، الفريق الطبي من قسم التجميل الذي حقق إنجازاً طبياً مميزاً بإجرائه عملية إعادة يد مبتورة بالكامل، تسبب بها منشار كهربائي.

وأعرب "العنزي" عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الطبي، الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها المدينة الطبية؛ مؤكداً أن ما قام به الفريق الطبي المشرف على العملية عمل جدير يستحق الذكر والاحترام والتقدير، ويسمو بقيمة المدينة؛ منوهاً بأنه يعكس مدى جاهزية واستعداد العاملين فيها لاستقبال كل الحالات الحرجة؛ حيث تم الإنجاز بكفاءة ودقة عاليتين.

وشدد على أن إدارة المدينة لا تتوانى في تكريم المنجزين؛ وذلك لأهمية ذلك في تحفيز كل الأقسام بمختلف التخصصات، ودفعهم لتحقيق الإنجازات الطبية.

وقدّم المدير التنفيذي، شكره للفريق على ما بذله من جهد كبير في نجاح العملية؛ مؤكداً الاستمرار في دعمهم وتقديم كل الحوافز في سبيل الوصول إلى أفضل خدمة للمرضى.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
04:17 PM

أعاد يداً بَتَرَها منشار كهربائي بالكامل.. إنجاز لفريق طبي بالرياض وتكريم

مدير مدينة الملك سعود التنفيذي معرباً عن سعادته: عمل يستحق الذكر والاحترام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي، الفريق الطبي من قسم التجميل الذي حقق إنجازاً طبياً مميزاً بإجرائه عملية إعادة يد مبتورة بالكامل، تسبب بها منشار كهربائي.

وأعرب "العنزي" عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الطبي، الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها المدينة الطبية؛ مؤكداً أن ما قام به الفريق الطبي المشرف على العملية عمل جدير يستحق الذكر والاحترام والتقدير، ويسمو بقيمة المدينة؛ منوهاً بأنه يعكس مدى جاهزية واستعداد العاملين فيها لاستقبال كل الحالات الحرجة؛ حيث تم الإنجاز بكفاءة ودقة عاليتين.

وشدد على أن إدارة المدينة لا تتوانى في تكريم المنجزين؛ وذلك لأهمية ذلك في تحفيز كل الأقسام بمختلف التخصصات، ودفعهم لتحقيق الإنجازات الطبية.

وقدّم المدير التنفيذي، شكره للفريق على ما بذله من جهد كبير في نجاح العملية؛ مؤكداً الاستمرار في دعمهم وتقديم كل الحوافز في سبيل الوصول إلى أفضل خدمة للمرضى.

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