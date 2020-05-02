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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

الملحقية السعودية بأمريكا للطلاب المسجلين بمنصة العودة الآمنة: لا تغادروا منازلكم

قالت: بعضهم ترك مقر سكنه وراجع السفارة يطلب إسكانه لحين تأمين سفره

طلبت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية من الطلاب السعوديين راغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، البقاء في مقر سكنهم وعدم التنقل؛ حفاظاً على سلامتهم.

تفصيلاً، قالت الملحقية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: نظراً لما لوحظ من قيام بعض الطلاب بترك مقار سكنهم ومراجعة السفارة أو القنصليات بطلب إسكانهم لحين تأمين سفرهم، وحيث إن مواعيد السفر مبنية على جدولة الأولويات وتتم عبر إشعار مسبق، فنهيب براغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، البقاء في مقار سكنهم وعدم التنقل حفاظاً على سلامتهم.

وتابعت: ذلك لحين التواصل معهم وإشعارهم بمواعيد السفر المقررة لهم من قِبل الجهات المختصة، حيث إن القواعد والتعليمات المطبقة لا تسمح بإسكانهم، حفظكم الله من كل سوء.

الملحقية الثقافية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية منصة العودة الآمنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحقية السعودية بأمريكا للطلاب المسجلين بمنصة العودة الآمنة: لا تغادروا منازلكم
سبق

طلبت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية من الطلاب السعوديين راغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، البقاء في مقر سكنهم وعدم التنقل؛ حفاظاً على سلامتهم.

تفصيلاً، قالت الملحقية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: نظراً لما لوحظ من قيام بعض الطلاب بترك مقار سكنهم ومراجعة السفارة أو القنصليات بطلب إسكانهم لحين تأمين سفرهم، وحيث إن مواعيد السفر مبنية على جدولة الأولويات وتتم عبر إشعار مسبق، فنهيب براغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، البقاء في مقار سكنهم وعدم التنقل حفاظاً على سلامتهم.

وتابعت: ذلك لحين التواصل معهم وإشعارهم بمواعيد السفر المقررة لهم من قِبل الجهات المختصة، حيث إن القواعد والتعليمات المطبقة لا تسمح بإسكانهم، حفظكم الله من كل سوء.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:14 AM

الملحقية السعودية بأمريكا للطلاب المسجلين بمنصة العودة الآمنة: لا تغادروا منازلكم

قالت: بعضهم ترك مقر سكنه وراجع السفارة يطلب إسكانه لحين تأمين سفره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية من الطلاب السعوديين راغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، البقاء في مقر سكنهم وعدم التنقل؛ حفاظاً على سلامتهم.

تفصيلاً، قالت الملحقية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: نظراً لما لوحظ من قيام بعض الطلاب بترك مقار سكنهم ومراجعة السفارة أو القنصليات بطلب إسكانهم لحين تأمين سفرهم، وحيث إن مواعيد السفر مبنية على جدولة الأولويات وتتم عبر إشعار مسبق، فنهيب براغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، البقاء في مقار سكنهم وعدم التنقل حفاظاً على سلامتهم.

وتابعت: ذلك لحين التواصل معهم وإشعارهم بمواعيد السفر المقررة لهم من قِبل الجهات المختصة، حيث إن القواعد والتعليمات المطبقة لا تسمح بإسكانهم، حفظكم الله من كل سوء.

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