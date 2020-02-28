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وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بـ"كورونا" في اليابان

ضِمن ركاب سفينة تم حجزها في ميناء "يوكوهامها" الياباني

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان بهذا الخصوص، أن المواطن كان ضِمن ركاب السفينة "دايموند برنسيس" التي تم حجزها في ميناء مدينة يوكوهامها اليابانية، مطلع الشهر الجاري بعد ارتفاع حالة الإصابات ضمن الركاب.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس داخل بريطانيا إلى 19 حالة، بعد تأكيد وزارة الصحة البريطانية اليوم ثلاث حالات إصابة جديدة.

اليابان وزارة الصحة اليابانية وفاة مواطن بريطاني فيروس كورونا الجديد السفينة دايموند برنسيس ميناء مدينة يوكوهامها اليابانية بريطانيا وزارة الصحة البريطانية

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وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بـ"كورونا" في اليابان
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان بهذا الخصوص، أن المواطن كان ضِمن ركاب السفينة "دايموند برنسيس" التي تم حجزها في ميناء مدينة يوكوهامها اليابانية، مطلع الشهر الجاري بعد ارتفاع حالة الإصابات ضمن الركاب.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس داخل بريطانيا إلى 19 حالة، بعد تأكيد وزارة الصحة البريطانية اليوم ثلاث حالات إصابة جديدة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
07:53 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:25 PM

وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بـ"كورونا" في اليابان

ضِمن ركاب سفينة تم حجزها في ميناء "يوكوهامها" الياباني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان بهذا الخصوص، أن المواطن كان ضِمن ركاب السفينة "دايموند برنسيس" التي تم حجزها في ميناء مدينة يوكوهامها اليابانية، مطلع الشهر الجاري بعد ارتفاع حالة الإصابات ضمن الركاب.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس داخل بريطانيا إلى 19 حالة، بعد تأكيد وزارة الصحة البريطانية اليوم ثلاث حالات إصابة جديدة.

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