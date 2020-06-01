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ليبيا تسجل 26 حالة إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات المؤكدة 156 وخمس وفيات

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينها عدد 3 حالات جديدة، و9 لعائدين من السفر، و14 عينة موجبة لمخالطين؛ بينما تَبَيّن سلبية 449 عينة.

وقال المركز إنه تَسَلّم 475 عينة موزعة على النحو التالي: «153 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و24 عينة في مختبر فرع المركز الوطني بمصراته، و128 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و64 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و93 من مختبر مستشفى الكويفية، و13 عينة بمستشفى طرابلس الجامعي».

وبيّن المركز أن 14 حالة موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها، و3 حالات موجبة جديدة من مدينة سبها، وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو 2020م.

وأضاف أن «8 حالات موجبة عائدة من السفر، تم عزلهم في أحد المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراته؛ للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل PCR».

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات؛ فيما تعافى 52 مصابًا من الفيروس.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجل 26 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينها عدد 3 حالات جديدة، و9 لعائدين من السفر، و14 عينة موجبة لمخالطين؛ بينما تَبَيّن سلبية 449 عينة.

وقال المركز إنه تَسَلّم 475 عينة موزعة على النحو التالي: «153 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و24 عينة في مختبر فرع المركز الوطني بمصراته، و128 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و64 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و93 من مختبر مستشفى الكويفية، و13 عينة بمستشفى طرابلس الجامعي».

وبيّن المركز أن 14 حالة موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها، و3 حالات موجبة جديدة من مدينة سبها، وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو 2020م.

وأضاف أن «8 حالات موجبة عائدة من السفر، تم عزلهم في أحد المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراته؛ للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل PCR».

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات؛ فيما تعافى 52 مصابًا من الفيروس.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:16 AM

ليبيا تسجل 26 حالة إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات المؤكدة 156 وخمس وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينها عدد 3 حالات جديدة، و9 لعائدين من السفر، و14 عينة موجبة لمخالطين؛ بينما تَبَيّن سلبية 449 عينة.

وقال المركز إنه تَسَلّم 475 عينة موزعة على النحو التالي: «153 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و24 عينة في مختبر فرع المركز الوطني بمصراته، و128 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و64 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و93 من مختبر مستشفى الكويفية، و13 عينة بمستشفى طرابلس الجامعي».

وبيّن المركز أن 14 حالة موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها، و3 حالات موجبة جديدة من مدينة سبها، وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو 2020م.

وأضاف أن «8 حالات موجبة عائدة من السفر، تم عزلهم في أحد المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراته؛ للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل PCR».

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات؛ فيما تعافى 52 مصابًا من الفيروس.

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